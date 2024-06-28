В случае обнаружения мины ни в коем случае нельзя ее трогать, заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он посоветовал россиянам обращаться к администрации пляжа или дежурным полицейским.

«На каждом пляже есть администрация. При администрации обязательно есть дежурный полицейский. Следует сообщить о мине администратору и дежурному полицейскому, обозначить палочкой, шляпкой место и уйти. Ничего не трогать», — рекомендовал Матвийчук.

28 июня краснодарские СМИ сообщили, что туристы обнаружили в песке три минометные мины калибра 82 мм на одном из пляжей Бугазской косы в Анапе. Как пишет «Новая Кубань», их извлекли на поверхность взрывотехники регионального управления Росгвардии. Всего за последнюю неделю, по данным издания, специалисты обследовали и безопасно уничтожили более десяти боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в регионе.

23 июня произошла ракетная атака на Севастополь. Минобороны России сообщало, что силы ПВО сбили четыре украинских ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом. В результате погибли четыре человека, пострадали более 150.

После атаки на Севастополь водолазы исследовали более 6,5 га морского дна и обнаружили три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. Их уничтожили на месте при соблюдении условий безопасности. Поиски выполняли 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.