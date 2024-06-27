В воде на севастопольском пляже, который 23 июня подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружили три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

«За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что водолазы исследовали половину запланированного района поиска, который составляет более 6,5 га морского дна. К работам привлечены 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.

Атака на Севастополь произошла днем 23 июня. Минобороны России сообщало, что силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом.

В результате атаки погибли четыре человека, пострадали 153. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, на 26 июня в больницах остаются 42 пациента, 11 из них — несовершеннолетние. В московские больницы на лечение отправлены 22 человека.

«Московские врачи оценивают состояние 9 пациентов как стабильно тяжелое, 9 пациентов в состоянии средней тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Российское Минобороны возложило ответственность за обстрел города на Вашингтон и Киев. В ведомстве пообещали, что «подобные действия не останутся безответными». По факту атаки на Севастополь Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

МИД России в связи с обстрелом города вызвал посла США в Москве Линн Трейси и выразил ей демарш. Представителю дипведомства заявили, что американские власти «несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», поскольку для удара использовались ракеты ATACMS, предоставленные Украине Вашингтоном.

Официальный представитель Пентагона заявил, что «пляж не был намеченной целью» ВСУ.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Украина сама выбирает, куда стрелять. При этом представитель американского военного ведомства не стал комментировать сообщения, что при атаке на Севастополь использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам.