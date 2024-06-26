Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Вооруженных сил Украины, которые сами выбирают, куда стрелять, сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона.

Представитель военного ведомства при этом не стал комментировать сообщения, что при атаке на Севастополь использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам, отмечает агентство

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказал собеседник РИА Новости.

По словам представителя Пентагона «пляж не был намеченной целью» и Украина «самостоятельна в выборе военных целей».

Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. По информации Минобороны России, силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом. Военное ведомство возложило ответственность за обстрел на Вашингтон и Киев и пообещало, что «подобные действия не останутся безответными». В результате обстрела ранения получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих к нему территориях.

Согласно последним данным, пострадали 153 человека, 79 из них были госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. По факту обстрела Севастополя Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что ракеты АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. По его словам, гнев и негодование вызывают попытки США «замолчать ужасное преступление против граждан России».

На следующий день после атаки на Севастополь представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что американское Минобороны в курсе сообщений об обстреле города ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего.

24 июня МИД России вызвал посла США в Москве Линн Трейси и сделал ей демарш. Представителю дипведомства заявили, что США «несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», поскольку для удара использовались ракеты ATACMS, предоставленные Украине Вашингтоном.