Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», рейтинг одобрения которого на Украине якобы упал до 4%. Украинский лидер ответил, что его американский коллега «живет в российском дезинформационном пространстве». RTVI собрал главные реакции мировых политиков на конфликт двух президентов, вышедший в медиаполе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс:

Решить, что Зеленский может изменить точку зрения президента [Трампа], оскорбляя его через СМИ, — это очень плохой способ взаимодействовать с действующей администрацией, что вам скажет любой, кто знаком с президентом.

Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск (в X):

Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

Вполне разумно приостановить выборы на время войны, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц (в интервью Spiegel):

Отказывать президенту Зеленскому в демократической легитимности просто неправильно и опасно. Это правда, что Владимир Зеленский является избранным главой государства Украина. Тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства. Никто не должен утверждать обратное.

Глава МИД Германии Анналена Бербок:

[Заявления Трампа] — это полный абсурд. Если вы не просто быстро пишете твиты, а видите реальный мир, то вы знаете, кому в Европе, к сожалению, приходится жить в диктаторских условиях: народу в России, народу в Беларуси.

Официальный представитель правительства Франции Софи Прима:

Мы не совсем понимаем американскую логику.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре:

Это глубоко несправедливо. [Зеленский] — это всенародно избранный президент с большинством голосов, которого война застала в середине его срока.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев (в X):

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны». Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп прав на 200 процентов. [Зеленский —] Обанкротившийся клоун.

Глава МИД Украины Андрей Сибига (в X):

Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование.

Нардеп Украины Алексей Гончаренко (в своем телеграм-канале):

Что будем делать, Владимир Александрович? ***** посылать или ********* обзывать? Просто напомню, что США — наш ключевой союзник.

Сенатор Эрик Шмитт (республиканец от штата Миссури) в эфире CNN:

Зеленскому следует прекратить критиковать Трампа, единственного человека, способного принести мир на Украину.

Сенатор Джош Хоули (республиканец от штата Миссури) в комментарии Washington Post:

Трамп просто указал на то, что Зеленский не проводил выборы уже шесть лет. Это верно, он этого не сделал. Он должен провести выборы. США и Великобритания проводили выборы во время Второй мировой войны. Он избранный лидер страны, но, знаете ли, в определенный момент нужно провести выборы. Я обеспокоен тем, что они давно не проводили выборы, а мы финансируем их правительство.

Сенатор Джон Тьюн, республиканец и лидер большинства в Южной Дакоте (цитата по The New York Times):

Президент [Трамп] говорит сам за себя. Сейчас вам нужно дать ему немного пространства. Я поддерживаю мирный исход и результат на Украине, и я думаю, что прямо сейчас администрация, президент и его команда работают над достижением этого.