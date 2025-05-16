Польша может передать Украине дополнительную партию советских истребителей МиГ-29, переговоры об этом ведутся, сообщил глава посольства этой страны в Киеве Петр Лукасевич в интервью украинскому сайту «Европейская правда».

«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры продолжаются», — заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, могут ли такие поставки произойти в ближайшее время, Лукасевич сказал, что это зависит, в первую очередь, от самой Украины, которая больше сосредоточена на освоении новых типов истребителей, таких как шведские Gripen и американские F-16.

Глава посольства также отметил, что ведутся переговоры, чтобы «сбалансировать» потребности Украины в вооружениях и приоритеты использования этих вооружений.

Лукасевич привел данные, согласно которым с 2022-го по конец 2024 года Варшава передала Киеву десять самолетов и десять боевых вертолетов, а также 318 танков, 536 боевых машин разных типов, 136 артиллерийских систем разных калибров.

«Плюс огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей и т.д. Очевидно, что это огромные объемы, сумма которых составляет около 4,5 млрд евро», — сообщил он.

Кроме того, Польша готовит очередной пакет военной помощи на сумму около €200 млн, который планирует передать Украине в ближайшие месяцы, добавил дипломат.

В июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, в рамках которого Варшава обещала рассмотреть возможность переброски в Киев дополнительной эскадрильи МиГ-29 как минимум из 14-ти истребителей.

В октябре того же года президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность передать эти самолеты, но только при условии, если его страна получит альтернативные западные истребители для защиты своего воздушного пространства.

Как уточняет польский сайт Defence24, остатки парка МиГ-29 находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке, где используются в основном для патрулирования воздушного пространства.

МиГ-29 и F-16

Ранее российские военные эксперты рассказали RTVI, что сверхзвуковые истребители F-16, первую партию которых Украина получила летом 2024 года, сравнимы по характеристикам с российскими МиГ-29. Оба самолета — истребители четвертого поколения, разработанные в в СССР и США, соответственно, в 1970-х годах и прошедшие модернизацию.

По словам эксперта Валерия Ширяева, в целом, у F-16 нет преимуществ перед российскими самолетами, которые и гораздо более современные (за исключением фронтовых бомбардировщиков Су-24), и превосходят его по многим параметрам, в том числе по дальности обнаружения радиолокационной станции.

Как указал Ширяев, сила F-16 в том, что он может стрелять самыми современными американскими ракетами, например, последними версиями AIM-120D с дальностью до 180 км в воздушном бою. Таких Украине не передали, но эксперт высказал мнение, что со временем ВСУ могут их получить.

По оценке Ширяева, чтобы установить паритет в воздухе с Россией, украинским ВВС необходимо не менее 200 истребителей F-16, не менее 600 подготовленных летчиков и около полутора тысяч квалифицированного персонала аэродромного обслуживания. Он назвал все это «очень тяжелой задачей».

В апреле этого года военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с «Лентой.ру», что у ВВС Украины может быть лишь около десяти советских МиГ-29 и Су-27 и не больше восьми американских F-16.

В марте в провоенных телеграм-каналах распространились кадры, якобы снятые из кабины пилота одного из поступивших на Украину F-16. На них заметили ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9Х Sidewinder.