Актер Роман Мадянов, скончавшийся в возрасте 62 лет, был импровизатором на сцене и очень любил жизнь. Об этом RTVI рассказал боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров. Он также рассказал, как пытался отучить Мадянова от курения.

«Рома был легкий человек, он был импровизатор. Знаете, когда режиссер меняет направление, предлагает новые решения, он тут же выдавал что-то новое, на-гора просто. Он всегда был радостный, энергичный, довольный жизнью, всегда был готов что-то предложить», — сказал Тактаров.

Он отметил, что сразу не может назвать количество проектов, в которых они сыграли вместе. По словам Тактарова, среди них «Человек без пистолета», «Охота на изюбря», «Солдаты» и многие другие.

«Когда мы снимали «Охоту на изюбря», то делили с ним на двоих один домик. Он еще не знал, что я к курению отношусь крайне отрицательно, у меня психоз был каждый раз. И однажды я так сорвался, что каждый раз, когда мы потом встречались на проектах, он говорил мне в шутку: «Олег, смотри, у меня нет сигарет, я не курю, смотри, ничего не пахнет, руки пустые». Все время шутил на эту тему», — рассказал актер.

Комментируя информацию о том, что причиной смерти Мадянова могла стать онкология, Тактаров добавил: «Получается, я ему добра желал, когда запрещал курить».

Заслуженный артист России Роман Мадянов умер 25 сентября. По данным телеграм-канала Shot, причиной стало онкологическое заболевание. Официально эта информация не подтверждалась. В марте «Московский комсомолец» писал, что актера экстренно госпитализировали из-за проблем, связанных со злокачественными новообразованиями в легком.

Сын Мадянова Роман рассказал портал Super, что отец в день смерти жаловался на проблемы с дыханием и ездил в больницу. Вскоре после возвращения артист, по его словам, «присел на кровать, побледнел — и все». Мадянов-младший добавил, что все произошло на глазах жены актера.