Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что Украина движется к авторитаризму вместо демократии. С такой оценкой он выступил в интервью канадской газете The Globe and Mail.

«То, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал Кличко в интервью, которое прошло в здании администрации Киева.

По словам мэра украинской столицы, «некоторые люди» (их имена Кличко не стал называть) «хотят, чтобы все было централизовано», из-за чего в стране «централизованные СМИ и телевидение».

«Они также пытаются централизовать власть, создать вертикаль», — добавил Кличко.

По словам Кличко, местные власти должны выбираться гражданами, а вместо этого их назначают «сверху» (как уточняет издание, это связано с военным положением). «Если я вижу ошибки и не говорю о них, это означает, что я с ними согласен, а это не так», — сказал политик.

Вместе с тем он согласился с украинским президентом Владимиром Зеленским в том, что проведение выборов в стране невозможно, пока Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, а миллионы людей стали беженцами.

Мэр Киева отметил, что его критику необходимо воспринимать не как нападки, а как «помощь», направленную на выявление и устранение проблем.

«Очень, очень важно никогда не забывать, за что мы боремся. Мы хотим быть частью демократической европейской семьи. Быть частью демократического мира», — добавил Кличко.

Как напоминает The Globe and Mail, ранее на Украине произошли два инцидента, которые вызвали новые опасения по поводу свободы прессы в стране (речь идет о случае, когда к украинскому журналисту Юрию Николову домой пришли неизвестные, и о предполагаемой слежке за журналистами проекта Bihus.info). Зеленский на этом фоне заявил, что «любое давление на журналистов недопустимо», а в Службе безопасности Украины (СБУ) назвали «прозрачную и беспрепятственную работу независимых и профессиональных СМИ» «важным условием развития Украины как демократического государства».

Кличко приветствовал реакцию Зеленского, выразив опасения, что некоторые государственные ведомства могли участвовать в «подавлении свободных СМИ». Мэр Киева не сразу ответил на вопрос о том, отказывали ли ему в возможности выступить в эфире телемарафона, который транслируют украинские телеканалы.

«Мы видим реальное стремление представить только одну информацию, которую они пытаются контролировать. Объективная, правдивая информация очень важна для общества, и монополия на информацию, я думаю, — это нехорошо», — сказал он.

Кличко уже не впервые критикует украинское руководство. В начале декабря 2023 года он назвал снижение рейтинга Зеленского «расплатой за допущенные ошибки», а также согласился со словами главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о «тупиковой» ситуации на фронте. О том, что Украина за время боевых действий встала на путь авторитаризма, Кличко ранее говорил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.