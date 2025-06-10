Президент России Владимир Путин должен обратиться с новым посланием Федеральному собранию в связи с последними событиями в рамках военного конфликта с Украиной, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова приводит корреспондент RTVI.

«На первое место выходит вопрос формирования единой команды, которая способная победить нацистов и фашистов. На мой взгляд, это главное было в послании президента, хотя уже прошло 15 месяцев после прошлого послания. Пора бы и сделать очередное», — сказал Зюганов.

По его словам, президент должен выступить с новым посланием парламенту, потому что «то, что творят натовцы, не влазит ни в какие ворота».

«Красные линии давно все перейдены, они нам объявили войну на уничтожение. Европа сходит с ума, уже готовит планы в том числе и реального вторжения. А сам факт того, что они в свое время прорвались на курскую землю и обстреливали стратегические аэродромы с самолетами, которые могут быть заправлены и ядерным оружием, на мой взгляд, это не просто вызов», — заявил лидер КПРФ.

России брошен «самый жесткий вызов, который только можно придумать», подчеркнул Зюганов.

«Противоядие известно: Ленин показал, как можно с нуля собрать армию, расколотить Антанту. <…> Сейчас ни в одном репортаже нет того, что Красная Армия расколотила Антанту. Почему? Потому что белогвардейцы по-прежнему определяют температуру и характер политических передач», — считает лидер коммунистов.

Зюганов также предложил провести в случае необходимости закрытую встречу «влиятельных лидеров» с целью «определиться, договориться». По его мнению, решить проблемные вопросы посредством прямых контактов с Киевом не получится. «Я не знаю в истории ни одного случая, чтобы с такими деятелями или мерзавцами, договорились», — добавил он.

«Кто считает, что это [президент Украины Владимир] Зеленский <…> что-то определяет — ничего [он] не определяет. Все цели определяют натовцы и американцы, все полетные задания дают они, соответствующую технику они дают. Они готовы на территории Украины строить предприятия, которые в состоянии стрелять дальнобойным оружием. Они уже готовы поставлять ракеты с дальностью до 1000 км», — заявил Зюганов.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в феврале 2024 года. Это было рекордное по продолжительности обращение главы государства, оно продлилось 2 часа 6 минут. В рамках послания Путин, в частности, заявил, что российские стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению, а также отметил, что противники России должны помнить, что Москва обладает оружием, способным поражать цели на их территории.

В апреле 2025 года в Кремле заявили, что дату послания Федеральному собранию было решено сдвинуть «в связи с рабочим графиком президента и с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки». Дата обращения пока не определена, ее утвердит сам глава государства.