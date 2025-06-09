США должны вывести из строя пять своих стратегических бомбардировщиков, чтобы после украинской операции «Паутина» сохранялся российско-американский ядерный паритет. Такую мысль высказал в программе RTVI «Что это было?!» руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Эксперт убежден, что действия Украины чрезвычайно разозлили Трампа, которому, как считает Михайлов, пришлось извиняться перед Путиным.

Он пояснил, что с уничтожением самолетов стратегической авиации был нарушен ядерный паритет, и в соответствии с его принципами США должны вывести из строя пять бомбардировщиков.

«У нас есть объективная реальность, в которой мы приобрели очень серьезные геополитические инструменты для дальнейшего противостояния коллективному Западу», — заявил эксперт.

В противном случае Россия может поставить вопрос о начале ядерной войны, считает Михайлов. Либо надо срочно переписывать международные документы, добавил он.

«Да, мы вышли из СНВ-3, и американцы вышли прежде нас, но контрольный механизм продолжается, разведка со спутника ведется. И если нет паритета, я думаю, что первое, что сделал наш президент, когда позвонил Трампу (или когда Трамп ему позвонил), он ему сказал: «Что делать с паритетом дальше? У нас уничтожено несколько бомбардировщиков — уничтожай свои! Или может быть нам пойти по вашему же пути? Вот у вас есть мексиканские кланы, по сути, неподконтрольные правительству, завтра мы с ними договоримся, обеспечим их беспилотниками, разведданными, и к тебе на стратегический аэродром прилетят дроны и ударят по твоим бомбардировщикам. Ответственность будут брать какие-то наркокланы центральной Америки, но ты будешь знать, что это мы поставили эти изделия, мы их обеспечили информацией. Твои действия?» Я думаю, что Трамп был в замешательстве, сидел и мямлил что-нибудь, говорил: «Ну, мы разберемся», — сказал глава бюро военно-политического анализа.

Александр Михайлов убежден — какую бы цель сейчас Россия ни поразила на Украине, администрация Трампа «всерьез не предъявит» за это. Сам президент США заявил журналистам, что подрывы мостов и удар по стратегическим бомбардировщикам дали России повод «разбомбить их к чертям».

Михайлов отметил, что история с российскими аэродромами, лежит в плоскости не российско-украинского конфликта, а взаимоотношений России и США.

«Мы с американцами два крупнейших хранителя ядерных потенциалов на планете. У нас на двоих 90% всех ядерных боеприпасов. Мы не Франция и даже не Китай, мы первый в мире ядерный потенциал, американцы вторые. Если нарушим архитектуру ядерной безопасности на планете, мы уничтожим этот мир целиком. Даже сейчас имеющихся арсеналов у России и США хватит, чтобы уничтожить жизнь на планете 15 раз подряд <…>То есть, когда вы вдвоем, президент России и президент США, ответственны за судьбы восьми миллиардов людей, я думаю, слово «Украина» просто раздражает, и ту, и другую сторону.», — заявил эксперт.

Михайлов считает, что украинская операция «Паутина» подставила США, заставив американцев извиняться перед Россией. По мнению эксперта, извинения за украинцев Трамп приносил в разговоре с Путиным, после чего вызвал Зеленского и «возюкал его лицом по столу».

«Трамп извинялся перед Путиным, я более чем уверен. Он не то, что потерял лицо, но он извинялся за своих подчиненных. Наверняка он говорил: «Владимир Владимирович, я не в курсе был, мне не доложили, я найду исполнителя, я всем дам по шапке». Его поставили в ситуацию, когда ты оправдываешься за действия своих подчиненных. А представьте — такой нарцисс, как Трамп, а его еще оправдываться заставляют. Для него, конечно, был серьезный удар по его честолюбию», — заключил Михайлов.