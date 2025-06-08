США считают, что Россия пока не полностью ответила на недавние атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. В Белом доме ждут, что Москва в ближайшие дни нанесет «масштабный многоцелевой удар» по Украине.

Один из собеседников агентства уточнил, что атака российской стороны будет «асимметричной», то есть ее подход и цели не будут повторять действия Киева.

«Американские официальные лица считают, что полный ответ России еще впереди. <…> Он будет масштабным, злобным и неумолимым», — говорится в статье.

Один из источников Reuters допустил, что удары будут нанесены по объектам, имеющим для Украины важное символическое значение, чтобы «послать четкий сигнал Киеву».

Эксперт Майкл Кофман в разговоре с агентством не исключил, что Россия может использовать использовать для атаки баллистические ракеты средней дальности.

«Скорее всего, они попытаются нанести ответный удар по штаб-квартире СБУ или другим зданиям региональных разведывательных управлений», — сказал Кофман.

Он также предположил, что Россия также может нанести удар по украинским оборонным производственным центрам.

Ранее Украина сообщила, что в ходе операции «Паутина» провела атаку на российские аэродромы, использовав для этого в общей сложности 117 БПЛА.

1 июня Украина совершила серию атак с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны атаковали военную часть в поселке Средний, а сами БПЛА находились в фуре, ее заблокировали.

Минобороны сообщило, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки дронов были успешно отражены, а в Мурманской и Иркутской беспилотники повредили несколько единиц авиатехники. Пожары, вызванные атаками, потушили, жертв среди военных и гражданских нет. Часть участников нападений на аэродромы задержана, добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о намерении ответить на атаку 1 июня. В Кремле уточнили, что Москва ответит тогда и так, как посчитают целесообразным военные.

5 июня Трамп в разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем сравнил конфликт России и Украины с «яростной дракой двух детей в парке», допустив, что Вашингтон может ввести санкции не только против Москвы, но и Киева, если противостояние сторон не прекратится.

Также он заявил, что он пытался отговорить Путина реагировать на действия украинской стороны: «Я сказал: “Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны прекратить это”».

6 июня Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по объектам ВПК Украины «в ответ на террористические акты» Киева.