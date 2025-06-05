США, вероятно, должны позволить России и Украине «немного повоевать» прежде, чем станут посредником в мирном соглашении, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он допустил, что если обе страны не прекратят свой конфликт, то Вашингтон может ввести санкции против не только Москвы, но и Киева.

Свое заявление Трамп сделал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам американского лидера, во время своего последнего разговора с российским президентом Владимиром Путиным он сравнил конфликт Москвы и Киева с «яростной дракой двух детей в парке».

«Они ненавидят друг друга, не хотят останавливаться. Ты пытаешься их разнять — а они не дают себя остановить. И тогда, возможно, лучше дать им немного подраться, прежде чем разнимать. Я рассказал об этом Путину <…>. Это известная ситуация: двое дерутся, и иногда им дают немного времени, прежде чем вмешаться. Это бывает в хоккее, в спорте — судьи дают игрокам немного побороться, а потом разнимают», — сообщил Трамп.

Он также пообещал, что накажет обе страны, если не убедится в их искреннем стремлении к миру.

«Это может коснуться обеих странах, если быть честным. Знаете, для танго нужны двое, но мы будем очень жесткими в отношении как Россия, так и еще кого-то», — добавил он.

Президент США отметил, что осознает: Россия, скорее всего, ответит на атаку беспилотников, целью которых были российские аэродромы, так как российского лидера Владимира Путина «сильно задели».

«Я не думаю, что он играет в игры. <…> Будут еще дополнительные боевые действия. <…> Он сказал, что нет другого выбора, как атаковать в ответ на это [атаку дронов]. <…> Я сказал: “Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить”. Но в этом всем так много ненависти», — добавил Трамп.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп назвал атаку украинских беспилотников на российские военные аэродромы «впечатляющей». Однако он выразил опасения, что это нападение усложнит процесс мирного урегулирования конфликта.

Атака дронов 1 июня

Согласно заявлению Минобороны России, 1 июня украинские власти совершили террористические атаки с применением FPV-дронов на военных аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах вспыхнуло несколько единиц авиационной техники, а в трех других все атаки были успешно отражены, уточнили в ведомстве.

Глава СБУ Василий Малюк заявил 2 июня, что в результате атак якобы был поврежден 41 российский самолет стратегической авиации, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Телеграм-канал «Война с фейками» написал, что украинские официальные лица «значительно завысили эффект» от атаки 1 июня.

Позднее Трамп созвонился с Путиным и по итогам телефонной беседы заявил, что российский президент «сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил 5 июня, что Путин в разговоре с Трампом накануне действительно сказал, что Москва ответит на атаку Украины на российские аэродромы. По словам представителя Кремля, это будет тогда и так, как посчитают целесообразным военные.