В качестве ответа на массированную атаку украинских БПЛА по российским военным аэродромам может быть нанесен удар по ключевым центрам принятия решений в Киеве, заявил Инфо24 военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что решение о времени и способе ответного удара будет принимать военное командование с учетом текущей ситуации. Представитель Кремля также сообщил, что Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре уведомил своего американского коллегу Дональда Трампа о намерении Москвы ответить на украинскую атаку по аэродромам.

Перенджиев убежден, что этот ответный «удар возмездия» по Украине будет «очень жестким» и поразит такие центры принятия военных решений в Киеве как Генштаб ВСУ, Министерство обороны, штаб управления Сухопутными войсками, штаб ВМС, штаб Главного управления разведки (ГУР) и здание Службы безопасности Украины (СБУ). По мнению военного эксперта, под ответный удар могут попасть также руководители СБУ и ГУР Василий Малюк* и Кирилл Буданов*.

«Я не исключаю, что Путин дал отмашку на ликвидацию глав украинских спецслужб, разведывательных ведомств и некоторых членов политического руководства, таких как Буданов, Ермак и другие. Маловероятно, что в этот раз дело дойдет до Банковой, но последнее заявление российского лидера говорит о том, что Зеленский больше не сможет себя вести так же уверенно, как раньше. Возмездие может настигнуть его в любой точке мира. Теперь смерть идет по пятам за каждым из главарей киевского режима», — подытожил Перенджиев.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп назвал «впечатляющей» атаку украинских беспилотников на военные аэродромы в России, но выразил опасение, что это нападение еще сильнее усложнит процесс мирного урегулирования конфликта.

Президент США прокомментировал украинские удары по российским военным аэродромам после телефонного разговора с Путиным 4 июня: он предупредил, что России намерена ответить на нападение. Он также выражал обеспокоенность по поводу «опасного момента», связанного с нанесением ударов по бомбардировщикам, входящим в состав ядерного сдерживания России.

При этом, по словам источников Axios, в частных беседах Трамп называл украинскую атаку «довольно мощной» и «впечатляющей». «Он [Трамп] был удивительно молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины. Однако в частном порядке он восхищался операцией», — пишет издание.

Сторонники движения MAGA (Make America Great Again) выразили обеспокоенность ударами украинских беспилотников по российским военным аэродромам 1 июня и опасения по поводу риска опасной эскалации конфликта Москвы и Киева. Они, как сообщили источники в Вашингтоне, сочли случившееся контрпродуктивной мерой для процесса мирного урегулирования, а также допустили, что подобная эскалация может еще сильнее втянуть США в конфликт.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга