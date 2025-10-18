В Белгородской области во время занятий в одной из школ военный несколько раз ударил ученика в бронежилете и предложил одноклассникам его избить, чтобы «продемонстрировать защиту». После этого местные жители обратились к губернатору Вячеславу Гладкову, а прокуратура и полиция организовали проверку.

Родители девятиклассников, учащихся в школе «Формула успеха» в Таврово, пожаловались в соцсети «ВКонтакте» главе Белгородской области по поводу курсов первой помощи, которую проводили военные.

По словам одной из женщин, 17 октября подростков собрали в актовом зале, где им во время занятий по оказанию первой медицинской помощи стянули жгутами руки, из-за чего «у многих детей посинели конечности». Также, добавила она, военные «передавливали сонную артерию детям».

«Кричали детям “Ты двухсотый” и показывали картинки с трупами (ампутированные конечности и вывалившиеся глаза у трупа, кровь и прочее). Запретили снимать и звонить родителям. Из зала выпускали со скандалом. Многие дети потеряли сознание, у некоторых случились панические атаки, у некоторых истерика», — заявила она.

Кроме того, сообщила женщина, на одного из школьников надели бронежилет, а затем «повалили на пол и просили других пинать его ногами».

На видео, которое позднее появилось в соцсетях, видно, как мужчина несколько раз бьет школьника в каске и бронежилете, а затем просит других детей нанести удары по ребенку.

«Что в наших школах происходит? Детям по 15 лет, им трупы показывают. Кто будет потом оказывать психологическую помощь детям, над которыми сегодня поиздевались?» — добавила жительница Белгородской области.

Ее слова поддержали и другие родители. Одна из женщин сообщила, что военные снимали на видео занятия с детьми, комментируя происходящее «недобрыми словами». Она подчеркнула, что никто из родителей не был в курсе о том, что подобные занятия будут проводиться.

«Никакого согласия на съемку и тем более избиения и касания к нашим детям непонятных “мужчин” в камуфляже мы не давали! Очень хочется узнать, как чувствует себя тот мальчик, которого пинали не только дети, но и взрослые “мужчины” на глазах у всех классов», — написала женщина.

Еще одна женщина написала, что была в шоке, когда узнала о произошедшем.

«У детей были истерики, обмороки, пережатые руки белого цвета. Нельзя снимать, нельзя звонить родителям, нельзя выходить! Как это вообще допустимо в школе? Почему этих людей никто не остановил? Можем ли мы теперь считать школу безопасным местом для ребенка?» — задалась она вопросом.

Реакция властей на произошедшее в школе

Первый замминистра образования области Андрей Мухартов сообщил, что в ситуации будет разбираться управление образования администрации Белгородского района вместе с сотрудниками местного ОМВД.

Глава Белгородского района Татьяна Круглякова пообещала взять ситуацию на контроль. Позднее она рассказала, что с «ребенком [вероятно, речь идет о том, который был в бронежилете — прим. RTVI] все в порядке, и занятия не причинили ему вреда».

Однако, добавила Круглякова, к директору школы и сотруднику, «ответственному за это обучение», будут применены меры дисциплинарной ответственности.

«С одной стороны, боец хотел продемонстрировать защиту и не намеревался причинить вред здоровью ребенка. С другой — это воспитательный процесс, который требует корректного и внимательного отношения. Никто не хотел ничего плохого, однако подобные действия недопустимы. Но, тем не менее, к занятиям с детьми нельзя допускать неподготовленных тренеров, поэтому отбор специалистов станет более тщательным», — пообещала глава района.

Кроме того, о проведении проверки также сообщила прокуратура Белгородского района.

Директор «Формулы успеха» сообщила телеграм-каналу «Осторожно, новости», что занятие проводили бойцы территориальной обороны, а сейчас в учреждении проводится расследование.