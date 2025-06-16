Израиль не ограничивает себя временными сроками проведения военной операции против Ирана, рассказала израильский посол в России Симона Гальперин.

«Израиль себе не ставит границ и не называет сроков. Сколько надо будет, столько будем работать», — подчеркнула дипломат на брифинге.

Она добавила, что Израиль не ограничивает себя не только временными рамками, но и «не ставит себе границы и с точки зрения всей территории Ирана, из которого исходят угрозы, где есть такие средства или склады, которые могут представлять угрозу для Израиля».

По словам Гальперин, думать о том, кто будет участвовать в мирном урегулировании конфликта, пока «слишком рано». Пока, по ее словам, необходимо «уничтожить желание, возможность, намерения» Тегерана в отношении Израиля.

«После того, как мы их [эти намерения] уничтожим, будем смотреть, как правильно идти дальше», — заключила посол.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном началось 13 июня — по иранским ядерным объектам и городам был нанесен удар ракетами и дронами. В результате атаки погибли глава КСИР и ведущие физики-ядерщики страны. Иран в тот же день нанес ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные воздушные атаки продолжились 14 и 15 июня, причем в воскресенье не только ночью, но и в дневное время.

Утром 16 июня The Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу «Маген Давид Адом» писала, что в результате иранской атаки по центру Израиля погибли три человека и более 60 пострадали. При этом Ynet сообщал о 103 пострадавших. По данным портала, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, семеро получили ранения средней степени тяжести.

Позднее канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что за четыре дня конфликта Иран выпустил 370 баллистических ракет и сотни беспилотных летательных аппаратов. Как отмечает СNN, к утру 16 июня в Израиле было убито 24 человека и ранено 592, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

В Иране с 13 июня погибли по меньшей мере 224 человека, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны со ссылкой на иранские государственные СМИ, передает СNN.