В Стамбуле на переговорах между Россией и Украиной есть шансы выработать документ по завершению конфликта. Об этом 16 мая заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Его слова передает ТАСС.

Мирошник пояснил, что сначала необходимо пройти первый трек — найти механизм урегулирования конфликта и достичь договоренностей по достижению мира.

«Группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России и Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть», — считает посол.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине без предварительных условий и провести их в Стамбуле 15 мая. После этого Трамп заявил, что Россию и Украину может ждать «великий день» в перспективе заключения мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы российский лидер лично принимал участие в переговорах. Однако в состав делегации Путин не вошел, на переговоры отправились помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Президент Украины также отказался лететь в Стамбул, отправив туда делегацию во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым. Также в переговорную группу вошли замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы ГУР Вадим Скибицкий, замглавы СБУ Александр Погляд.

Зеленский объяснил, что самому ему «нечего делать» в Стамбуле, так как туда не приехал Путин. Также на свое присутствие намекал и президент США Дональд Трамп, но позднее заявил, что не прилетит в Турцию.

Изначально переговоры были назначены на 15 мая, однако их перенесли на сутки. Около 12:40 мск 16 мая российская делегация приехала к месту встречи с украинской стороной.