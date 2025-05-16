Киев во время переговоров с представителями Москвы в Стамбуле планирует обсудить возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 16 мая сообщает Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник.

Собеседник агентства также добавил, что украинская сторона в качестве приоритета на переговорах в Турции ставит обеспечение прекращения огня.

«Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и тщательно контролируемое. Также необходимы гуманитарные меры по укреплению доверия, такие как возвращение украинских детей, задержанных гражданских лиц и обмен военнопленными по принципу «всех на всех»», — рассказал источник Reuters.

Первые за три года прямые переговоры делегаций Москвы и Украины должны начаться в Стамбуле 16 мая. Изначально они были намечены на 15-ое, однако их перенесли на сутки. Тем не менее, накануне в комплексе Долмабахче прошла встреча российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине без предварительных условий и провести их в Стамбуле 15 мая. После этого Трамп заявил, что Россию и Украину может ждать «великий день» в перспективе заключения мирного соглашения.

Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы российский лидер участвовал в прямых переговорах, однако в составе объявленной делегации Владимира Путина не оказалось. Президент Украины также отказался лететь в Стамбул, отправив туда делегацию после переговоров в Анкаре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также на свое присутствие намекал и президент США Дональд Трамп, но позднее заявил, что не прилетит в Стамбул.