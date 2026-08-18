Посольство России планирует открыть в Израиле три избирательных участка, чтобы россияне могли проголосовать на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Как рассказал в специальном интервью RTVI глава дипмиссии Анатолий Викторов, участки будут работать в Тель-Авиве, Хайфе и Сергиевском подворье в Иерусалиме.

По словам дипломата, «посольство России в Израиле, как и другие наши загранучреждения за рубежом, имеет задачу обеспечить для граждан, постоянно проживающих или временно находящихся в странах, где мы работаем, включая Израиль, конституционное право принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы».

«В этих целях мы планируем открыть три избирательных участка — при консульском отделе посольства в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе и в Сергиевском подворье в Иерусалиме», — сообщил Анатолий Викторов RTVI.

По словам российского посла, об этих планах информированы власти Израиля. Так, он встречался с заместителем генерального директора израильского МИД и с заместителем генерального инспектора полиции Израиля.

«Наши израильские коллеги и власти полностью информированы о наших планах и дают гарантии обеспечения необходимого общественного порядка в день проведения голосования», — добавил Анатолий Викторов.

В Израиле, по данным посла, оно пройдет досрочно — 17 сентября.

В России голосование в Госдуму будет продолжаться три дня — с 18 по 20 сентября. Изначально на выборах было зарегистрировано 11 партий, однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока».

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