Посольство России предложило организовать в Израиле досрочное голосование на выборах в Госдуму и провести его 17 сентября — до шаббата и праздника Йом Кипур (Судного дня). Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава российской дипмиссии в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Также дипломат сообщил, что ожидают высокую явку.

«Мы предполагаем с учетом специфики Израиля организовать это голосование досрочно — закон это позволяет. Мы предполагаем организовать это голосование 17 сентября, в четверг — с учетом того, что пятница, 18 сентября, — это уже начало шаббата, 19-е -это шаббат, а 20-е — это канун серьезного праздника Судного дня, Йом Кипура», — объяснил посол России.

По его словам, все эти обстоятельства «не позволяют полноценно работать в течение всего дня ни 18-го, ни 19-го, ни 20 сентября».

«Мы проведем необходимую информационную кампанию и приглашаем всех наших граждан, кто желает: пожалуйста, приходите, мы вам бюллетени выдадим, две шторки закроем, можете выразить свое отношение к политическим партиям, которые участвуют в голосовании Государственной Думе», — добавил Анатолий Викторов.

По данным посла России, «последние годы голосуют несколько тысяч израильтян, при том что, конечно, гораздо больше граждан России находится в Израиле». Однако «обстоятельства у всех разные, некоторым сложно добираться», сказал дипломат. К тому же в Израиле предстоят выборы в кнессет (парламент), и «люди больше увлечены тем, что ближе в настоящий момент».

«Тем не менее рассчитываем на хорошую явку всех израильтян, которым небезразлична и судьба России. А таких много в Израиле», — отметил Анатолий Викторов.

Также посол добавил, что будут организованы и выездные голосования.

«Мы не будем этим злоупотреблять, но там, где это необходимо, мы тоже это сделаем», — заключил собеседник RTVI.

В России голосование на выборах в Госдуму продлится три дня — с 18-го по 20 сентября. Также в единый день голосования планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня и заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.