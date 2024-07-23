В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил коллективный иск к «Ингосстраху» от пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Иск подали люди, которые во время теракта находились в «Крокусе», и родственники погибших.

Согласно сообщению пресс-службы, истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах». Вопрос о принятии иска судом пока не решен, сказано в заявлении.

Представляющий истцов адвокат Игорь Трунов сообщил, что в гражданском иске будут представлены интересы 75 человек. По его словам, истцы «никаких сумм пока не запрашивали».

«Основное наше требование — это истребовать договор в страховой и изучить его нюансы, и только после этого будет решаться сумма ущерба», — сказал Трунов агентству ТАСС.

Он добавил, что в компании уже дважды не стали предоставлять договор страхования после получения соответствующей просьбы.

«Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошел теракт, был застрахован компанией «Ингосстрах». В компании заверяли, что выполнят все свои обязательства в соответствии с договором страхования. В конце мая в пресс-службе «Ингосстраха» говорили, что решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокуса» еще не принято, расследование продолжается.

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России, в результате него погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан»* — афганское отделение террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

По делу о теракте арестовали 18 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей, которые пытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области (все четверо оказались гражданами Таджикистана). Потерпевшими по делу признаны более 1,7 тыс. человек.

В ФСБ России отмечали, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус» действительно «координировали» члены группировки «Вилаят Хорасан»*, но военная разведка Украины также имеет «непосредственное отношение» к нападению. Украинские власти неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

* запрещенная в России террористическая организация