Оспа обезьян имеет большой потенциал увеличения заразности и скачок заболеваемости является делом времени. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

По его мнению, контагиозность оспы обезьян недооценивают. И если люди не начнут прививаться и проявлять бдительность по отношению к данному заболеванию, то есть риск столкнуться с очередной пандемией из-за появления нового — более заразного штамма оспы обезьян.

«Если коронавирус дошел почти до максимума своей заразности и не может шагнуть дальше, то здесь потенциал высок. Чем больше человек болеют, чем меньше мы это контролируем, тем вероятнее новый скачок. Это дело времени. Сейчас инфекция контролируется плохо, хотя сделать это легче, чем в случае с коронавирусом. Вполне вероятно появление новой, более заразной ветки», — заявил Крючков.

Он рассказал, что изначально оспа обезьян была распространена исключительно среди животных в странах Африки. Даже после установления первого случая заражения человека массовых случаев передачи вируса среди людей некоторое время не было, отмечает иммунолог. Но постепенно, по его словам, ситуация изменилась, и случаи заражения людей стали фиксировать в Европе, Азии и США.

По мнению Крючкова, причины распространения заболевания связаны «с процессами глобализации, распространением вируса в популяции животных и с фактором вакцинации», который в данном случае имеет наибольшее значение. Когда люди массово прививались от оспы, то это также снижало риски для заражения оспой обезьян, уверен иммунолог. «Все это препятствовало распространению вируса», — говорит специалист.

Сейчас известны редкие случаи заражения человека от другого человека, однако ситуация усугубляется широким распространением вируса по миру, предупредил иммунолог.

В конце января 2024 года Роспотребнадзор сообщил о двух случаях заболевания оспой обезьян у жителей Санкт-Петербурга. По данным ведомства, инфекцию выявили у мужчин, вернувшихся из Гонконга.

По информации Роспотребнадзора, оспа обезьян является редким, но потенциально опасным заболеванием. Особенно тяжело оно протекает у людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что к концу августа 2022 года всего в мире было зафиксировано 50 496 случаев заражения оспой обезьян среди людей. До этого в США сообщили о первом смертельном случае зараженного человека.

Первый случай оспы обезьян был зарегистрирован в России в июле 2022 года — у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. Тогда вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболевание может пройти через две-три недели, а чтобы им не заразиться — нужно прививаться от обыкновенной оспы.