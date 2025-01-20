Экспертиза не нашла запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Запрещенных веществ в крови не было», — сказал он.

По словам собеседника агентства, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.

40-летний Антон Коробков-Землянский внезапно умер в ночь на 10 ноября 2024 года. «Московский комсомолец» писал, что ему стало плохо около полуночи — он «внезапно стал задыхаться». Супруга пресс-секретаря вызвала скорую, но врачам не удалось спасти мужчину.

ТАСС в медицинских службах заявили, что вызов из квартиры пресс-секретаря SHAMAN поступил около 22:10 мск 9 ноября. Собеседник агентства назвал предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского сердечно-сосудистую недостаточность.

Позже РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления. Shot в свою очередь писал, что причиной смерти мог стать инфаркт миокарда.

Он родился в Красноярском крае, карьеру начинал на местном телевидении. В Москву переехал в 2007 году, работал на «Первом канале».

Коробков-Землянский с 2015 года в течение двух лет был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Пресс-секретарем певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Коробков-Землянский работал с 2022 года.

В своем телеграм-канале он публиковал посты, написанные с патриотической позиции. В описании канала Коробков-Землянский назвал себя «журналистом, кремлеботом, ультраватником и турбопатриотом».