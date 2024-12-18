Родные и близкие бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, покончившего с собой 17 декабря в Москве, сообщили, что нуждаются в финансовой помощи для транспортировки его тела на родину — в Латвию. По словам сестры Тиммы Лелде Жандецка, прощание со спортсменом пройдет в Риге.

Жандецка отметила, что более точной информацией о похоронах брата поделится, «когда Янис поедет домой».

Близкий друг баскетболиста Гатис Лининьш от имени матери Яниса — Аусмы Тиммы сообщил, что семья спортсмена нуждается в финансовой помощи. По его словам, в воскресенье, 22 декабря женщина должна лететь в Москву для организации вывоза тела сына.

«К сожалению, у нее нет финансовых средств на все это. Пожалуйста, поддержите нас в меру своих возможностей, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, Яниса всегда будут помнить как теплого, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны за любую поддержку», — написал Лининьш в Facebook (принадлежит Meta*).

Сестра спортсмена отметила, что оказать помощь в организационных, юридических и финансовых вопросах уже предложили МИД Латвии, Латвийская баскетбольная ассоциация, команда Анны Седоковой, бывшие одноклубники Тиммы и его поклонники.

В своем аккаунте в Instagram* Жандецка поблагодарила всех за сочувствие и поддержку.

«Те, кто знал брата поближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывались уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и за это я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение, и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор», — написала она.

Тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в ночь с 16 на 17 ноября в подъезде одной из гостиниц Москвы. По предварительным данным, спортсмен совершил суицид.

Накануне, 16 декабря, свой 42-ой день рождения отмечала бывшая жена баскетболиста Анна Седокова. По информации телеграм-каналов, Тимма поздравил певицу публикацией совместного видео, а затем в течение дня неоднократно пытался связаться с ней, записывая голосовые сообщения.

Как отмечает Baza, после того как Тимма развелся с Седоковой, он стал публиковать в своих соцсетях контент, который тревожил его подписчиков. В частности, это были видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также кадры, на которых виднелись пачки таблеток.

В октябре Седокова после четырех лет брака с Тиммой подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря.

После распространения сообщений о смерти бывшего супруга Седокова опубликовала видеообращение, в котором попросила оградить ее ребенка от информации о произошедшем. По ее словам, в последние годы она «жила в аду». Позже в этот же день появилось сообщение о госпитализации артистки «по настоянию невролога».

Янис Тимма родился в латвийском городе Краслава. В разное время играл за рижский баскетбольный клуб «ВЭФ», петербургский «Зенит», греческий «Olimpiakos» и московский «Химки». От первого брака у Тиммы остался сын Кристиан. Совместных с Седоковой детей у спортсмена не было.

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