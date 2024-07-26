Бывший госсекретарь США при Дональде Трампе Майк Помпео и экс-советник предвыборной кампании Трампа Дэвид Урбан опубликовали в The Wall Street Journal (WSJ) колонку с описанием того, «как может выглядеть успешный» мирный план для Украины в случае победы Трампа на президентских выборах.

По мнению авторов статьи, нет «никаких доказательств того», что республиканец в случае переизбрания прекратит помогать Киеву, принудит его к территориальным уступкам и навяжет «позорный мир».

Напротив, есть «много доказательств обратного», пишут Урбан и Помпео. В частности именно при Трампе был снят запрет на поставки Украине противотанковых ракет Javelin, действовавший при Бараке Обаме.

«В то время как Байден ввязался в войну из-за слабости, Трамп может восстановить мир с помощью силы», ― считают авторы публикации.

Пункты плана Трампа, по версии Урбана и Помпео, выглядят так:

Введение «реальных» санкций против России. Санкции, введенные администрацией действующего президента США Джо Байдена, «хорошо выглядят на бумаге», но по сути пусты, считают авторы колонки. В частности из-под ограничений выводятся трансакции российских банков, касающиеся энергетики.

Создание программы ленд-лиза для Украины на сумму $500 млрд. «Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, для покупки американского оружия», — пишут Помпео и Урбан.

Снятие всех ограничений на виды оружия, которые Украина может получить и использовать. По мнению американских политиков, это «восстановит позиции силы» и даст понять России, что военные действия должны закончиться.

План также предусматривает наращивание оборонной промышленности и раскрытие энергетического потенциала США, а также «оживление» НАТО за счет увеличения расходов на оборону для европейских стран-участниц блока. Кроме того, в гипотетический «план Трампа» входит восстановление связей с Израилем и Саудовской Аравией, в том числе для того, чтобы с помощью Эр-Рияда «вытеснить Россию с мировых энергетических рынков».

По мнению авторов колонки в WSJ, эти шаги позволят Трампу выдвинуть условия немедленного прекращения огня. Дальнейший сценарий предполагает усиление обороны Украины, «демилитаризацию» Крыма, восстановление страны за счет замороженных средств Банка России, а также скорейшее вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

Новые территории в составе России «никто не признает», считают авторы публикации. По их мнению, НАТО нужно создать фонд в размере $100 млрд для вооружения Украины, при этом доля США должна составлять не более 20%.

Если Россия выполнит все условия, Запад постепенно снимет санкции, пишут Помпео и Урбан. Как только Украина станет членом НАТО и ЕС, ограничения против России будут полностью сняты. По мнению авторов публикации, именно эти шаги положат конец военным действиям и обеспечат «прочный мир».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в WSJ, заявил, что в Кремле «никогда не носили и не носят розовые очки».

Песков назвал Трампа «представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии». Он также напомнил, что при Трампе против России было введено «огромное количество санкций».

«Может быть, он чуть чуть больше проявляет политической мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», — добавил Песков.

Что известно о «мирном плане» Трампа

Дональд Трамп повторяет, что сможет быстро положить конец российско-украинскому конфликту в случае своей победы на президентских выборах в США, однако в детали своего плана не посвящает.

Бывший советник экс-президента по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что у Трампа вовсе нет четкого плана по Украине. Если республиканца переизберут президентом, его политика в отношении Украины приведет к «разрушительным» для Киева уступкам России, считает Болтон.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возлагающий на Трампа надежды в вопросе мирного урегулирования на Украине, считает, что тот мог бы снять ограничения на удары западным оружием вглубь России и ускорить поставки военной помощи Киеву. Украине же, по мнению Джонсона, придется отказаться от намерения вернуть Донбасс и Крым.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь утверждал после встречи с Трампом, что тот намерен прекратить финансирование Украины и тем самым остановить конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля призвал Трампа обнародовать свой мирный план, и выражал готовность встретиться с ним лично.

После покушения на Трампа Зеленский провел с кандидатом в президенты США первый за три года телефонный разговор. После этого Трамп в очередной раз пообещал прекратить военные действия, а также заявил, что Москва и Киев могут «договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию».