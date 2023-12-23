С 1 января 2024 года замороженное куриное мясо можно будет ввозить в Россию без импортной пошлины. Ее отмена распространяется на объем до 140 тысяч тонн и будет действовать целый год, уточняется в постановлении российского правительства.

О том, что в новом году власти собираются обнулить таможенные пошлины на ввоз отдельных видов куриного мяса и яиц, Минсельхоз сообщал еще в начале декабря. В ведомстве поясняли, что эта мера принимается для «обеспечения доступности птицеводческой продукции» на внутреннем рынке. В постановлении правительства говорится, что оно направлено на стабилизацию цен, которую планируется обеспеччить за счет роста предложения.

Этим постановлением власти России также определили порядок выдачи документов, которые импортерам необходимо будет предъявлять для провоза куриного мяса в страну без импортной пошлины. Оформление этих документов поручено Минсельхозу, на сайте которого планируется в режиме реального времени отображать данные об остатке квоты на беспошлинный ввоз курятины.

О дисбалансе спроса и предложения куриного мяса и яиц на российском рынке ранее заявляла вице-премьер Виктория Абрамченко, объяснив этим рост цен на указанные продукты. Она поручила Минфину, Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу проработать меры по насыщению внутреннего рынка курятиной и яйцами, чтобы стабилизировать цены.

Первым шагом правительства в этом направлении стала отмена 15-процентной ввозной пошлины на куриное яйцо с 1 января по 20 июня 2024 года. Кроме того, Минсельхоз предложил ввести полугодовой запрет на экспорт яиц и отдельных видов мяса птицы для компенсации снижения внутреннего производства и роста себестоимости продукции из-за ослабления рубля.

В каких регионах цены на курицу выросли сильнее всего: инфографика

Куриное яйцо вошло в число продуктов, наиболее ощутимо подорожавших в России в 2023 году. Вопрос об этом затрагивал глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря, извинившись перед населением и объяснив ситуацию «сбоем в работе правительства».

ФАС провела проверку производителей яиц и пришла к выводу, что некоторые из них вступили в картельный сговор с целью завышения цен. В отношении них было возбуждено антимонопольное дело. Надзорное ведомство также предложило ввести в стране наказание за необоснованное повышение стоимости товаров.