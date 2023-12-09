Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на президентских выборах в России в 2024 году «будет гонка что надо». Так он прокомментировал решение российского президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок.

«Что ж, это будет гонка что надо, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу», — со смехом заявил Кирби, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.

Путин в пятницу, 8 декабря, объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. С просьбой об участии в выборах обратился к Путину спикер парламента ДНР Артем Жога, президент ответил согласием.

Перед президентскими выборами 2018 года Путин объявил, что будет баллотироваться на новый срок, на состоявшейся в декабре 2017 года встрече с коллективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Тогда соответствующую просьбу озвучил один из сотрудников завода.

В 2024 году президентские выборы в России впервые будут многодневными. Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование, оно пройдет 15, 16 и 17 марта. Комментируя это решение, глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что трехдневные выборы проводились в 1917 году в Учредительное собрание.