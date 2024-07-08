Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) уехал из России в октябре 2022 года из-за гастролей, а не из-за начала мобилизации. Об этом сообщил его представитель Антон Коробков-Землянский, комментируя информацию о том, что 10 октября артист уехал в Беларусь.

Однако, по словам представителя певца, «10 октября SHAMAN не мог быть в Беларуси, потому что он в этот день дал сольный концерт в Новосибирске», а затем — отправился в гастрольный тур по другим городам России, в том числе посетил Красноярск, Иркутск и Сергиев Посад.

Коробков-Землянский уточнил, что 15 октября SHAMAN действительно вылетел в Беларусь: в тот же день он дал сольный концерт в Минске, на следующий день, 16 октября, — в Гродно, а уже через день певец вышел на сцену в родном Новомосковске Тульской области.

«Все концерты проходили при полном аншлаге, были проданы билеты, свидетелями являются тысячи зрителей. А вся информация к тому же есть на сайте артиста — в архиве афиши гастрольного тура», — добавил представитель артиста.

Указанные представителем артиста даты совпадают с анонсами его концертов, опубликованными на официальном сайте. Также своем в телеграм-канале в эти дни SHAMAN публиковал посты о концертах в этих городах.