Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту Саломе Зурабишвили возбуждением уголовного дела, пишет телеграм-канал Tbilisi Life. Так он прокомментировал ее слова о нежелании покидать свой пост и призывы к проведению новых парламентских выборов.

Премьер заявил, что Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции и неправительственных организаций — и они, по его словам, обсуждали вариант проведения еще одних выборов в парламент. Кобахидзе отметил, что «кто-то умный» посоветовал президенту Грузии отказаться от этой идеи, и она взяла один день на размышления.

«Никому не хочется отправить 72-летнюю женщину в тюрьму, но такими действиями она подставит всех, кто будет с ней в резиденции президента при таком сценарии. Я еще раз скажу, что предполагаю другой сценарий. Я думаю, у нее все же хватит здравого смысла, чтобы и самой не нарушать уголовный кодекс, и не заставлять кого-то другого нарушать такие нормы, которые предусматривают многолетнее тюремное заключение», — заявил грузинский премьер.

В конце октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победила правящая «Грузинская мечта». Оппозиция, как и Зурабишвили, отказалась признать результаты голосования. Президент подавала в Конституционный суд иск об аннулировании итогов выборов, но получила отказ.

Кроме того, оппоненты действующей власти не стали выдвигать кандидата на пост президента страны, которого в 2024 году впервые избирали не граждане, а выборщики. В итоге на выборах победил кандидат от правящей партии — экс-футболист без высшего образования Михаил Кавелашвили, у которого не было конкурентов. Его инаугурация состоится 29 декабря.

Грузия — парламентская республика, ее лидером является премьер-министр. Президент должен быть беспартийным, он избирается на пять лет и имеет ограниченные полномочия, но при этом является верховным главнокомандующим, может вести переговоры, накладывать вето на принятые парламентом законы, издавать указы о помиловании.

Зурабишвили назвала выборы нелегитимными и отказалась покидать свой пост. В интервью Radio France Internationale она предупредила, что намерена остаться в президентском дворце и после 29 декабря.

«Мой мандат, согласно Конституции, действует до тех пор, пока не состоится инаугурация нового президента. Когда на выборах смогут легитимно избрать нового президента, я с радостью уступлю ему место», — пообещала политик.

По ее словам, сейчас она как президент Грузии остается единственным легитимным институтом власти в республике. После голосования выборщиков, по итогам которого новым президентом должен стать Кавелашвили, Зурабишвили заявила: «Никто никого не выбирал. Ничего не произошло».

В интервью польскому телеканалу TVP World она заверила, что не собирается покидать Грузию и становиться политиком в изгнании наподобие Светланы Тихановской, уехавшей из Беларуси в Европу. «Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я — там, и я не хочу… Я этого не хочу», — поделилась Зурабишвили.

Комментируя заявления президента, Кобахидзе ирониризировал:

«Скоро начнется седьмой год правомочий Саломе Зурабишвили, и представьте, она все еще не может проститься со своим креслом. Конечно, госпоже Саломе придется выйти на улицу вместе со своим креслом. Я понимаю ее эмоциональное состояние, но, конечно, 29 декабря ей придется покинуть свою резиденцию и уступить это здание легитимно избранному президенту».

По словам грузинского премьера, президент приложила все усилия для победы радикальной оппозиции на парламентских выборах 26 октября и рассчитывала заручиться гарантиями сохранения своего поста, но в итоге «очень тяжело проиграла». Кобахидзе назвал Зурабишвили «трагической личностью», которой «пришлось служить интересам извне».

«Судьба любого агента трагична. Соответственно, мы просто можем сочувствовать этому человеку», — добавил грузинский премьер-министр.

Кавелашвили высказал мнение о том, что Зурабишвили следовало уйти в отставку еще раньше, когда она «отмежевалась от политики исполнительной власти».

«Если у меня другое мнение, но мне конституция не дает возможности [оппонировать правительству], если я уважаю свою страну, родину, народ, тогда я отказываюсь от президентства, чтобы защитить конституцию, быть примером для своих граждан, ухожу в отставку и начинаю политическое противостояние из другой позиции», — предложил сценарий Кавелашвили.

Несколько дней назад Зурабишвили написала в соцсети Х, что провела телефонные переговоры с председателем Совета Европы Антониу Кошта, который заверил ее в поддержке грузинского народа и его европейского будущего, а единственным мирным выходом из кризиса назвал проведение новых выборов.

Комментируя это сообщение, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили, называя новые выборы единственным мирным путем для страны, «пригрозила большинству населения кровопролитием».

«На протяжении нашей независимости мы видели много плохого, но впервые являемся свидетелями того, что нынешний президент Грузии угрожает населению кровопролитием. Ее собственная страна, которая в итоге так и не стала ее родиной, от ее рук обречена на беспорядки, дестабилизацию и хаос», — возмутился председатель Национального собрания.

По его словам, Зурабишвили совершила преступление, отказавшись принять итоги парламентских выборов как волю народа, и вместо этого «попыталась навязать нежелательный и неприемлемый результат». Папуашвили выразил уверенность в том, что президентом руководят те же силы, которые в 2021 году направили экс-президента страны Михаила Саакашвили «перевернуть» результаты выборов.