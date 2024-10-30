Прокуратура Грузии начала расследование предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах 26 октября. Провести проверку ранее потребовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Президента республики Саломе Зурабишвили вызвали на допрос — он назначен на 31 октября. В прокуратуре объяснили, что у грузинской главы могут быть доказательства по делу.

Правоохранители изучат все факты, озвученные президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных комиссий. Также в ходе расследования будут опрошены все, кто может располагать информацией «о предполагаемых преступных фактах».

Помимо этого, прокуратура проводит расследование нескольких уголовных дел по отдельным нарушениям во время предвыборной гонки и в день голосования.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября, впервые в стране для голосования использовались электронные урны. Глава ЦИК республики Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54,08% голосов. Такой результат позволяет победителям единолично формировать правительство, не вступая в коалицию с другими политическими силами.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиции за перемены» набрала 10,92% голосов, «Единство — Национальное движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,78%, «Гахария за Грузию» — 7,76%. Все они отказались принимать итоги выборов, а «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» предупредили о намерении бойкотировать работу в парламенте.

Саломе Зурабишвили назвала выборы сфальсифицированными и обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Она указала на невозможность признания этих выборов и сравнила этот процесс с «подчинением Грузии России».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет «права, желания и намерения» вмешиваться во внутренние дела Грузии и «никогда этого не делала». В ЦИК Грузии заявляли, что Зурабишвили пытается дискредитировать прошедшие выборы и технологию электронного голосования. По словам комиссии, она «уже несколько дней сеет недоверие к избирательным технологиям посредством публичных выступлений и интервью различным местным и международным СМИ, выдвигая беспочвенные, голословные и ложные обвинения».

Вечером 28 октября в центре Тбилиси прошла протестная акция грузинской оппозиции. Чем она закончилась — можно узнать здесь.