Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась к Генеральной прокуратуре с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов 26 октября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЦИК республики.

Как сказано в заявлении, после объявления результатов голосования 26 октября Центризбирком подвергся «серьезным нападкам и необоснованной критике». Комиссия отметила высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили и представителей оппозиционных партий, которые, по мнению ЦИК, стремятся нанести ущерб репутации комиссии «беспочвенными обвинениями».

В то же время в ЦИК отметили, что международные наблюдатели не нашли нарушений в работе грузинской комиссии.

«Установление правдивости заявлений о фальсификации выборов, сделанных президентом Грузии, политиками или любыми заинтересованными сторонами, требует тщательного и объективного расследования, что выходит за рамки полномочий избирательной администрации. Поэтому мы обращаемся к прокуратуре Грузии с просьбой инициировать и провести расследование вышеуказанных заявлений», — говорится в заявлении ЦИК.

В своем сообщении Центризбирком пообещал сотрудничать со следствием и предоставлять прокуратуре любую необходимую информацию.

Ранее в этот день ЦИК также заявил, что президент Грузии пытается дискредитировать прошедшие выборы и технологию электронного голосования. В комиссии обратили внимание на то, что Зурабишвили «уже несколько дней сеет недоверие к избирательным технологиям посредством публичных выступлений и интервью различным местным и международным СМИ, выдвигая беспочвенные, голословные и ложные обвинения».

Выборы в парламент Грузии состоялись в субботу, 26 октября. Глава ЦИК республики Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54,08% голосов. Такой результат позволяет победителям единолично формировать правительство, не вступая в коалицию с другими политическими силами.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиции за перемены» набрала 10,92% голосов, «Единство — Национальное движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,72%, «Гахария за Грузию» — 7,76%. Все они отказались принимать итоги выборов, а «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» предупредили о намерении бойкотировать работу в парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы сфальсифицированными и обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии. По его словам, «на парламентских выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса».

Вечером 28 октября в центре Тбилиси прошла протестная акция грузинской оппозиции.