Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, «на [парламентских] выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса».

«Вряд ли это наше дело — так эвентуально рассуждать, что было, если бы на выборах победила другая политическая сила. <…> Мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания, и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов о том, насколько был велик риск превращения Грузии «во вторую Украину» при иных результатах выборов.

Между тем он отметил, что Кремль обеспокоен «менторскими заявлениями» Евросоюза и США, которые буквально выдвигают «ультиматумы грузинскому руководству».

«Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены», — подчеркнул Песков.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября, впервые в стране для голосования использовались электронные урны. Глава ЦИК республики Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» — она набрала 54,08% голосов. Такой результат позволяет победителям единолично формировать правительство, не вступая в коалицию с другими политическими силами.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиции за перемены» набрала 10,92% голосов, «Единство — Национальное движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,78%, «Гахария за Грузию» — 7,76%. Все они отказались принимать итоги выборов, а «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» предупредили о намерении бойкотировать работу в парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы сфальсифицированными и обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Она подчеркнула невозможность признания этих выборов и сравнила этот процесс с «подчинением Грузии России».

Также Зурабишвили призвала жителей республики вечером 28 октября выйти на массовые акции протеста в Тбилиси, прийти к зданию парламента и добиваться признания выборов недействительными с аннулированием их результатов и назначением нового голосования.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал заявления Зурабишвили «позорными» и «спекулятивными», а также предложил рассматривать ее как человека, покидающего президентский пост через несколько месяцев.

Вечером 28 октября в центре Тбилиси прошла протестная акция грузинской оппозиции. Чем она закончилась — можно узнать здесь.