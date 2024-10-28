Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о сфальсифицированных результатах состоявшихся в республики парламентских выборов являются спекулятивными и позорными, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, Зурабишвили надо рассматривать как человека, покидающего президентский пост через несколько месяцев.

«Те спекулятивные заявления, которые она сделала вчера, были позорными», — подчеркнул Каладзе.

Накануне, 27 октября, президент Грузии заявила, что парламентские выборы, завершившиеся победой правящей партии, были «тотально сфальсифицированными» при участии России.

«Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, — я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», — обратилась Зурабишвили к грузинскому народу после выборов.

Президент Грузии также призвала жителей республики вечером 28 октября выйти на массовые акции протеста в Тбилиси, прийти к зданию парламента и добиваться признания выборов недействительными с аннулированием их результатов и назначением нового голосования.

По словам Зурабишвили, проведенные парламентские выборы были «российскими», и их итоги необходимо расследовать, поскольку в ходе избирательного процесса якобы было допущено много разнообразных нарушений, которые «невозможно отразить во всех передачах».

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О «сфальсифицированности» выборов также заявила лидер основанного бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Тина Бокучава, обвинившая правящую «Грузинскую мечту» в «краже победы у народа». Об «украденных выборах» публично говорила и руководитель оппозиционной «Коалиции за изменения» Ника Гварамия.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября, впервые в стране для голосования использовались электронные урны. Глава ЦИК республики Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54,08% голосов. Такой результат позволяет победителям единолично формировать правительство, не вступая в коалицию с другими политическими силами.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у «Коалиции за перемены» 10,92% голосов, у партии «Единство — Национальное движение» — 10,12%, у «Сильной Грузии» — 8,78%, у партии «Гахария за Грузию» — 7,76%. Все они отказываются признавать итоги выборов. «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» предупредили, что намерены бойкотировать работу в парламенте.