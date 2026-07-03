Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит первый официальный визит в Новую Зеландию. Ожидается, что он приедет в Окленд 10 июля.

«Визит премьер-министра Моди — это историческое событие, поскольку это первый визит главы правительства Индии в Новую Зеландию за 40 лет», — сообщил новозеландский премьер Кристофер Лаксон.

Как пишет издание 1news, Моди и Лаксон обсудят вопросы торговли и инвестиций, морской безопасности, образования, технологий, туризма, спорта, а также затронут глобальные проблемы.

По словам премьер-министра Новой Зеландии, они затронут и положение новозеландцев индийского происхождения, которые составляют примерно 6% населения страны.

«Индия — одна из крупнейших и наиболее быстрорастущих экономик мира, и страна, имеющая огромное значение для процветания Новой Зеландии», — добавил Лаксон.

27 апреля страны подписали соглашение о свободной торговле, которое отменяет 95% таможенных пошлин на товары из Новой Зеландии, напомнило агентство Reuters.