Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на Украине присутствуют наблюдатели и инженеры НАТО. По его словам, альянс много чем помогает Киеву, но не хочет вмешиваться в конфликт напрямую из-за российской ядерной угрозы.

«Украина не сможет справиться без НАТО. Кроме того, там уже есть наблюдатели и инженеры. Посмотрим, как пойдет, но вы знаете, никто не хочет прямой войны», — заявил Туск (цитата по naTemat.pl).

Польский премьер не уточнил, о каком количестве специалистов идет речь и из каких они стран.

Газета Corriere della Sera на этой неделе сообщила, что члены НАТО на июльском саммите официально отказаться от идеи отправки своих военнослужащих на Украину. По данным итальянского издания, по итогам встречи планируется подписать соответствующий документ, проект которого уже утвержден.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заверял, что альянс не намерен отправлять войска на Украину, но заявления о возможной отправке войск в зону конфликта периодически звучат со стороны высокопоставленных европейских политиков. В частности, такой сценарий допускали глава МИД Польши Радослав Сикорский и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В начале мая Макрон заявил The Economist, что не отказывается от своих слов об отправке войск на Украину. По его словам, такая возможность возникнет, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от самого Киева. В Кремле эти заявления посчитали «опасной тенденцией».

В опубликованном 8 мая интервью итальянскому агентству ANSA Столтенберг повторил, что НАТО не собирается размещать войска на Украине. По его словам, когда он на прошлой неделе посещал Украину, украинцы просили не ввода войск НАТО, а только увеличения поддержки.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на этой неделе заявил, что отправка западных войск на Украину повлечет за собой ядерный удар по Вашингтону, Парижу и Лондону. По словам Медведева, «наступит мировая катастрофа». Кремль ранее предупреждал, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным» в случае появления на Украине натовских военных.