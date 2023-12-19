В 2024 году в конфликте на Украине произойдет «значительный сдвиг» не в пользу Киева. Такое мнение высказал в интервью Seznam Zprávy президент Чехии Петр Павел.

«Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Судя по имеющимся на данный момент признакам, этот сдвиг будет не в лучшем смысле слова, как нам хотелось бы представить», ― сказал Павел.

По его мнению, президент России Владимир Путин «упорствует в своем видении мира», согласно которому Россия находится среди «сильных мира сего», определяющих события, а остальные приспосабливаются. Такая ситуация должна насторожить, считает Павел.

Чешский президент предположил, что Путин ждет результатов выборов в США в ноябре 2024 года и надеется на победу Дональда Трампа, с которым можно будет договориться, «независимо от того, что думает по этому поводу Украина или остальная Европа».

В результате может быть достигнут «некий компромисс, который условно вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим как-то смириться», описал свое видение ситуации Павел. «Эта ситуация, безусловно, невыгодна для нас, и мы посмотрим, насколько осуществится такой сценарий», ― отметил он.

В последнее время на фоне не оправдавшего ожидания украинского контрнаступления и проблем с военной помощью со стороны США на Западе заговорили об ухудшении положения Киева и о тревожных сценариях на 2024 год.

В начале декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине сложилась критическая ситуация, которая может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада, а также призвал «готовиться к плохим новостям».

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал три возможных сценария развития конфликта в 2024 году, ни один из которых не оказался положительным. Первый предполагает, что Россия, Китай и США придут к соглашению о прекращении военной операции.

При втором сценарии боевые действия продолжатся, но ВСУ потерпят поражение на нескольких участках фронта, после чего начнутся внутренние конфликты. Третий сценарий Арестович назвал «фантастическим»: он предполагает получение достаточного количества западных вооружений и новое наступление Украины.

В середине декабря немецкая газета Die Welt написала, что Украина, возможно, готовит новое контрнаступление на 2024 год, отправной точкой которого может стать Херсон.