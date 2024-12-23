Правящая партия Грузии и оппозиция должны прийти к соглашению и назначить новые парламентские выборы, иначе республику ждет «свержение режима», заявила ее президент Саломе Зурабишвили в видеообращении, которое опубликовало местное издание Interpressnews.

По ее словам, внутриполитический кризис в стране достиг такого уровня, что «другого пути не осталось». «Мы испробовали и протестировали все возможные законные средства, чтобы сдержать этот кризис, прежде чем он достигнет таких масштабов», — считает Зурабишвили.

Она отметила, что оппозиция пыталась опротестовать результаты парламентских выборов в суде, но не смогла этого добиться «из-за печального состояния судов». По словам президента Грузии, когда Конституционный суд республики отказался рассматривать иск с требованием аннулировать победу правящей «Грузинской мечты», тем самым он «создал новую антиконституционную ситуацию».

Действующий состав Национального собрания (парламента), большинство в котором составили депутаты от «Грузинской мечты», Зурабишвили в очередной раз назвала «нелегитимным», подчеркнув, что ее собственное мнение как президента по этому поводу проигнорировали. Она напомнила, что оппозиция обратилась с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но тот «не даст ответа сегодня или завтра».

«Не осталось ни одного законного, конституционного пути. Остается только назначить новые выборы, и это требование народа, мое требование и требование политических партий», — заявила Зурабишвили в своем видеообращении.

По словам президента Грузии, теперь у правящей партии «Грузинская мечта» есть два варианта дальнейших действий. Первый — это до 29 декабря провести новые выборы и таким образом «восстановить доверие избирателей». Второй, заявила Зурабишвили, — это «свержение действующего режима».

«Этот режим рушится сам по себе, и никто в этом не участвует, это ваша вина, тех, кто у власти, потому что вы вовремя не опомнились и не увидели, как обращаться с этой страной», — заключила политик.

Менее чем через неделю, 29 декабря, в Тбилиси состоится инаугурация нового президента — выдвинутого «Грузинской мечтой» бывшего профессионального футболиста Михаила Кавелашвили, за которого по новому избирательному законодательству республики голосовали не граждане, а выборщики. Зурабишвили уже предупредила, что и эти выборы, по ее мнению, являются «нелегитимными», как и победивший на них президент, поэтому она не собирается покидать свою резиденцию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президентские полномочия Зурабишвили в соответствии с законодательством истекут 29 декабря, и если она не согласится выехать из резиденции, то в отношении нее может быть начато уголовное преследование, угрожающее ей тюремным сроком.

«Скоро начнется седьмой год правомочий Саломе Зурабишвили, и представьте, она все еще не может проститься со своим креслом. Конечно, госпоже Саломе придется выйти на улицу вместе со своим креслом. Я понимаю ее эмоциональное состояние», — иронизировал глава правительства, называя президента «трагической личностью», которой пришлось «служить интересам извне».

Зурабишвили продолжает называть себя единственным на данный момент легитимным политическим институтом в Грузии, подчеркивая, что для прекращения ее президентских полномочий должен быть избран такой президент, чью кандидатуру она сможет считать соответствующей закону.

Кавелашвили, комментируя эту критику в свой адрес, обвинил президента в том, что она «отмежевалась от политики исполнительной власти». По его словам, если Зурабишвили действительно уважает страну и народ, то ей следует добровольно уйти в отставку.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента в том, что она, отказываясь покинуть пост, угрожает стране «кровопролитием».

«На протяжении нашей независимости мы видели много плохого, но впервые являемся свидетелями того, что нынешний президент Грузии угрожает населению кровопролитием. Ее собственная страна, которая в итоге так и не стала ее родиной, от ее рук обречена на беспорядки, дестабилизацию и хаос», — возмутился председатель грузинского парламента.

Папуашвили предположил, что Зурабишвили, отказываясь признавать факт окончания своих президентских полномочий, выполняет распоряжения неких сторонних сил — тех самых, которые в 2021 году убедили экс-президента Михаила Саакашвили незаконно прибыть в республику и пытаться оказать влияние на избирательный процесс.