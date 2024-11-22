Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру и силовым структурам обеспечить безопасность «основных военных и гражданских объектов» на фоне обострения конфликта России и Украины. Об этом в Facebook* сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

По его словам, поручения также получили глава администрации президента Казахстана и руководители регионов. Уали напомнил, что Астана не раз выступала за мирные переговоры между Москвой и Киевом.

«Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — заявил он.

Ранее посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам республики покинуть Украину или территории, около которых проходят боевые действия.

В ночь на 19 ноября украинские войска использовали шесть ракет ATACMS для нападения на Брянскую область, в ходе которой пять ракет были сбиты и одна — повреждена, сообщили в Минобороны России.

Позднее по Курской области был нанесен воздушный удар с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow, о чем сообщили 20 ноября агентство Bloomberg и российские военкоры. Минобороны России подтвердило эту информацию 21 ноября.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что поставленными Украине дальнобойными западными ракетами нанесены два удара по российской территории — 19 и 21 ноября, но «цели, которые были поставлены противником, не достигнуты».

В ответ Россия, по словам российского лидера, нанесла комбинированный удар по украинской территории, проведя испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой с безъядерным гиперзвуковым оснащением «Орешник». В украинском Днепре был поражен один из крупнейших промышленных комплексов, который и сегодня производит вооружение, добавил он.

Говоря об «Орешнике», президент России подчеркнул, что на сегодняшний день ни одна из систем ПВО не способна перехватывать эти ракеты.

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