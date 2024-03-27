Пропавший во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Андрей Сыропятов в обновленном списке МЧС числится погибшим. Он возглавлял студенческую организацию, участники которой помогали спастись посетителям «Крокуса» после начала стрельбы.

Двое участников студорганизации рассказали, что во время теракта в спасении людей участвовали еще 105 сотрудников. По данным РИА Новости, они вывели около сотни посетителей через запасные ходы на минус первом этаже.

При этом со дня теракта студентов не могли связаться с Сыропятовым.

22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу, затем произошел пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, включая троих детей, более 180 пострадали.

На сегодняшний день по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы восемь человек — четверо предполагаемых исполнителей и столько же подозреваемых в пособничестве. Один из них сдал обвиняемым в теракте квартиру в Путилково, а трое других — двое братьев и отец — продали автомобиль.