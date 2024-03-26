По последним данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, продолжается разбор завалов и опознание тел. В числе жертв теракта оказались помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, сотрудницы МИД России и Центробанка, «Мисс Тверь — 2001», добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Подробности — в материале RTVI.

Помощница директора группы «Пикник»

После нападения террористов на «Крокус» группа «Пикник», которая должна была выступать в тот вечер на сцене, сообщила о пропаже помощницы своего директора Екатерины Кушнер. Спустя два дня после теракта группа сообщила, что Кушнер погибла. Ей был 51 год, у нее остались дочь и муж.

Когда началась стрельба, музыканты «Пикника» находились в гримерке и не пострадали. Кушнер находилась в фойе.

«В тот вечер в “Крокусе” она готовилась к тому, чтобы начать продавать атрибутику нашей группы и украшения, которые Катя изготавливала своими руками. У нее была своя мастерская», — рассказал MSK1.RU директор «Пикника» Юрий Чернышевский.

По его словам, у Екатерины «не было возможности убежать». Имя Кушнер не сразу появилось в списках погибших, сначала она числилась пропавшей. Позже ее тело опознал муж.

Тренер по айкибудо и его семья

Со дня теракта пропавшими также считались вице-президент Федерации айкибудо России Ярослав Содрицов, его жена Ирина и двое их взрослых детей ― Владислав и Анастасия. 26 марта Федерация айкидо России сообщила в своих соцсетях, что вся семья погибла.

«Вчера вечером после процедуры опознания поступила информация о гибели Ярослава и его семьи», — сказала РИА Новости вице-президент организации Наталья Руднева.

Ярослав, Ирина и Анастасия Содрицовы работали в детском клубе «Монтессори-Сити» в Отрадном. Тренер обучал навыкам самообороны, его супруга преподавала детям музыку и художественную деятельность, а дочь Анастасия ― вокал. Сын Владислав учился в Мытищинском филиале МГТУ имени Н. Э. Баумана, пишет MSK1.ru.

На концерт «Пикника» должен был пойти и муж Анастасии Андрей Емельяненко, но он был занят на работе, сообщает «Московский комсомолец».

Сотрудница МИД России

На концерте в «Крокусе» находилась 22-летняя сотрудница департамента лингвистического обеспечения МИД России Татьяна Репина. Девушка работала специалистом первого разряда, сообщает пресс-служба ведомства.

«Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, но в памяти тех, кто ее знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком», — отметили в министерстве.

В МИД рассказали, что она заочно получала высшее образование, интересовалась музыкой и чтением, а также «строила большие планы на будущее».

Татьяна пришла на концерт «Пикника» вместе с братом, он не пострадал. Тело девушки нашли в концертном зале 26 марта, сообщила телеканалу «360» мать Репиной Юлия.

Мисс Тверь — 2001

Обладательница титула «Миис Тверь — 2001» Екатерина Новоселова оказалась в одном из первых списков жертв, которые в ночь после теракта начало публиковать МЧС.

«Я не верила до последнего момента! Может, произошла ошибка? И лишь когда я получила подтверждение, что Катя погибла, я пришла в ступор. И все равно не верится», — написала на своей странице во «ВКонтакте» организатор конкурса «Мисс Тверь» в 2001 году, экс-директор модельного агентства «Шарм» Ольга Даргевич.

Гибель Новоселовой подтвердила ее мать, рассказала Даргевич РИА Новости. По ее словам, Новоселова участвовала в показах и конкурсах не только в Твери, но и в других регионах. После окончания университета она работала в банке, а затем переехала в Москву.

Новоселова пришла на концерт «Пикника» с двумя подругами, пишет «МК». По данным газеты, женщины планировали взять с собой детей, но смогли достать только три билета. Когда началась стрельба, они «пили шампанское за столиком в фойе».

Подругам Новоселовой удалось спастись. По данным издания, одна из них спряталась в гардеробе «под грудой шуб». Екатерина получила пулевое ранение в голову, ее тело нашли возле колонны в фойе, пишет «МК». Новоселовой было 42 года, у нее остались сын и дочь.

Добровольцы «ЛизаАлерт»

«Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников», — сообщила пресс-служба добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт». В теракте погибли добровольцы из Ульяновской области Олег Павловский (позывной «Гамлет») и Татьяна Абдулова (позывной «Злюка»).

Павловский был связистом в отряде и старшим поисковой группы, Абдулова ― поисковиком и бывшим инструктором школы «ЛизаАлерт».

«Ребята встретились в отряде, в Ульяновске. Переехали в Москву. Пошли на этот концерт. Остались дети. Эти люди посвятили себя спасению других. Они были счастливы. Я бесконечно скорблю. Мы все скорбим» — заявил председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Сотрудница музея, преподаватель и финансист

Ирина Ежова ― старший администратор музея ис­то­рии пар­фю­ме­рии и мы­ло­ва­ре­ния «Душистыя радости» в Коломне ― приехала на концерт «Пикника» с мужем и взрослым сыном, пишет издание Regions.ru. Когда началась стрельба, они потеряли друг друга. Мужчинам удалось спастись, Ежова погибла на месте от огнестрельных ранений.

«Никакими словами невозможно передать нашу печаль и скорбь… Ирина навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграм-канале музея. Отпевание и похороны погибшей пройдут 27 марта в Коломне.

Погибшие в «Крокусе» уроженки Мордовии Ирина Фирсова и Татьяна Пихновская были школьными подругами. Фирсова преподавала в Институте кино и телевидения (ГИТР), Пихновская работала директором департамента регулирования бухгалтерского учета Центробанка, пишут «Аргументы и Факты».

Фирсова преподавала в ГИТР историю, политологию и основы российской государственности.

«Ирина Александровна излучала свет и оптимизм, была легким, жизнерадостным человеком. <…> В 20:10 [22 марта] она была еще в соцсетях. Мы до конца надеялись, что это ошибка, но подтвердилось самое страшное», — говорится на сайте института.

По данным «АиФ», подруги не успели покинуть «Крокус Сити Холл» после начала пожара и погибли от отравления угарным газом.

«Талантливые, красивые, счастливые, они дружили со школьной скамьи. Гимназия гордилась профессиональными и личными успехами Ирины и Татьяны», — написала на своей странице во «ВКонтакте» заместитель председателя госсобрания Мордовии Наталья Долматова.

Хоккеист Любительской лиги и основательница проектной фирмы

39-летний игрок клуба «Балтика» Любительской хоккейной лиги (ЛХЛ) Ярославля Алексей Рудницкий приехал на концерт в Москву со своей девушкой, 32-летней Яной Коваленковой.

О гибели Рудницкого стало известно на следующий день после теракта из сообщения ЛХЛ. В прошлом сезоне хоккеист стал победителем дивизиона «Любитель-Плюс» в составе команды «Балтика», рассказали «Коммерсанту» в лиге.

В одном звене с Рудницким играл министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

«Наша последняя совместная игра была в начале этого года, и я помню, как мы сражались на льду. Я помню, как он радовался, когда забивал гол или делал хорошую передачу. Я благодарен ему за все моменты, которые мы провели вместе на льду, и никогда не забуду его добрую улыбку и любовь к хоккею», — сказал Душко изданию.

По данным портала 76.ru, Рудницкий и Коваленкова встречались с 2023 года. Девушка после основала собственную компанию «ЯрЭкспертПроект», которая часто выполняла заказы для муниципальных компаний.

Глава Пошехонского района Ярославской области Николай Белов отметил, что при участии Коваленковой был проведен капитальный ремонт Пошехонского народного историко-краеведческого музея и сельских культурных учреждений. «Яна Юрьевна много сделала для Пошехонского района. <…> Были планы и на дальнейшее сотрудничество. Скорбим», — написал Белов в соцсети.

Информация о гибели Коваленковой появилась только вечером 24 марта после опубликования списка МЧС по результатам первых судебно-медицинских исследований. У нее остался четырехлетний сын.