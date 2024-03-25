Несколько российских знаменитостей были в числе посетителей «Крокуса» в день вооруженного нападения террористов. Некоторые оказались в эпицентре теракта, а кто-то покинул концертный зал незадолго до начала стрельбы и пожара. Кто из звезд был в «Крокусе» в день теракта и как им удалось спастись — в материале RTVI.

Группа «Пикник»

Участники одной из старейших российских рок-групп «Пикник» оказались в числе нескольких тысяч посетителей «Крокуса», которым удалось спастись. Именно их выступление должно было пройти вечером 22 марта, когда в концертный зал ворвались четверо террористов. На концерт «Пикника» были распроданы все билеты в количестве 6,2 тыс.

Mash опубликовал кадры саундчека коллектива в «Крокусе» за час до нападения вооруженных людей.

После проверки звука и аппаратуры участники «Пикника» ушли в гримерку. Участник группы Марат Корчемный рассказал «Известиям», что в этот промежуток группа готовилась к концерту перед сценой: музыканты переодевались, а оркестр занимал свои места. В какой-то момент гитарист пошел настраивать свой инструмент и увидел, как люди бегут со сцены. Ему показалось, что возникли проблемы с техникой, однако потом выбежал человек, который сказал, что здание захвачено.

После этого участники «Пикника» забаррикадировались в гримерке.

«Никто, сломя голову, не выбегал. Люди помогали, держали двери», — рассказал Корчемный.

Как рассказал музыкант, в какой-то момент по громкой связи объявили, что в помещение задымление и нужно выходить. Затем участников «Пикника» вывели на улицу через запасной выход. Они не пострадали.

Режиссер «Пикника» Иван Поморин позже рассказал «Известиям», что в момент начала стрельбы стоял за пультом, который находится за занавесом. По его мнению, террористы, судя по кадрам, действовали как профессиональные люди, имеющие военную подготовку.

«У меня нет сомнений, что это было до мелочей продуманное мероприятие. Ничего хаотичного в нем не было <…> Последовательность действий, блокировка выходов. Позже — поджог занавеса и выход в зал», — сказал Поморин.

Солист группы «Джанни Родари» Константин Семин рассказал, что барабанщик «Пикника» Ильгиз Юнусов, выбравшись из гримерки, полез в задымленный зал, чтобы искать людей.

«Наш товарищ прибыл в пропахшей гарью одежде. Как выяснилось, выбравшись из гримерки, он полез назад в задымленный зал, чтобы искать людей. Ильгиз — скромный человек. Он бы не хотел, чтобы про него писали всякие газеты. А нам кажется, в этом нет ничего плохого», — написал Семин.

Фотограф, видеограф Кирилл Смольянинов, который, как пишет телеграм-канал «112», приехал в «Крокус» для съемок клипа «Пикника», перед концертом снимал посетителей концерта. На кадры попал момент, когда террористы вошли в здание и начали стрелять.

«Я сперва думал, что это некий перформанс. «Пикник» всегда делает какие-то шоу. <…> Потом слышу — нет, это реальные выстрелы. <…> А все равно камеру держал», — рассказал фотограф РБК.

По словам Смольянинова, у него больные ноги, поэтому при просмотре видео кажется, что он никуда не спешил. После начала стрельбы фотограф залез на эскалатор.

«Он железный, все-таки это какая-никакая защита. Потом по мне начали стрелять, когда я поднимался на эскалаторе, получил травму, обрезал палец. Я не знаю почему, после того как постреляли, они, видимо, успокоились, и я опять вылез и подснял то, что уже внизу происходит», — пояснил Смольянинов.

Меньше остальных повезло помощнице директора «Пикника» Екатерине Кушнер, которая числилась пропавшей после теракта. В воскресенье, 24 марта, стало известно, что она погибла. Женщину опознал ее муж. Кушнер отвечала за продажу атрибутики на концертах «Пикника». Источник «КП» в группе рассказал, что в момент нападения она могла оказаться в зале.

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский записал видео, в котором выразил соболезнования родственникам погибших.

Сергей Светлаков

Шоумен Сергей Светлаков пришел 22 марта на концерт «Пикника». Он был в «Крокусе» с другом и племянницей Машей.

«Мы живы… всем здоровья. Соболезнования всем кто пострадал… это был ужас», — написал он в своем телеграм-канале в первые минуты после нападения.

Позже Светлаков рассказал журналистке Ксении Собчак, как ему удалось спастись из «Крокуса». По его словам, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра.

«Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20—30 людей <…>, стрельба была буквально в нескольких метрах», — сказал Светлаков.

Он отметил, что сотрудница зала закрыла все ложи, откуда выбежали все посетители, на ключ, чтобы преградить путь нападавшим. Затем Светлаков и несколько других посетителей решили забаррикадировать входы в коридор стульями и диванами.

«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы <…>, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — рассказал шоумен.

Через 15—20 минут после начала нападения «повалил сильный вонючий дым», продолжил Светлаков. Менеджер зала предложила открыть несколько дверей, после чего шоумен и несколько других посетителей выбежали по лестницу в уже задымленное фойе. Там находился сотрудник «Крокуса», который жестами показал, чтобы те не бежали через центр.

«Затем мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали еще несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине. Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла, — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — заключил Светлаков.

Виктор Гусев

Сотрудница «Крокуса» Софья Мейер, которая помогла Светлакову выбраться из охваченного огнем концертного зала, также спасла жизнь спортивного комментатора и телеведущего Виктора Гусева. Об этом он написал в своем инстаграме (принадлежит Meta*). По словам Гусева, он пришел на концерт «Пикника» с женой Ольгой и другом, который взял с собой сына.

На фото, опубликованном Гусевым, комментатор уже видит, что в зрительный зал врываются вооруженные мужчины.

Гусев привел версию событий, аналогичную рассказу Светлакова. По его словам, Мейер сначала помогла заблокировать двери всех лож, а затем сказав: «За мной!», вывела людей на улицу «единственным путем к спасению» — по лестнице из узкого коридора «через дым, под треск выстрелов».

Также Гусев отметил, что имя и фамилию спасшей их сотрудницы позднее узнал Светлаков, с которым он и другие гости в ложах «уже готовились к самому худшему». Комментатор добавил, что на выходе из фойе видел следы босых ног. По его словам, находившиеся в «Крокусе» женщины скидывали туфли на каблуках, «чтобы быстрее бежать из ада».

«МК» пишет, что София Мейер с 2021 года работала в «Крокусе» администратором ВИП-ложи. Она рассказала изданию, что вывела из ложи от 20 до 35 человек через разные выходы. «У меня около 20 ключей в косметичке, у нас очень много дверей. К счастью никакой путаницы не было, мне как будто все время везло, я очень быстро находила нужные, так же я их передавала людям, чтобы они тоже мне помогали», — поделилась с изданием Мейер. По словам сотрудницы «Крокуса», она вывела несколько потоков людей через первый этажей. При этом ей пришлось несколько раз возвращаться, чтобы вывести зрителей из других секторов зала. «Я стояла на втором этаже, ко мне подбежали люди, сказали: «Спасите нас», и я начала регулировать поток движения и выводить их. Когда я шла уже с третьей группой, рядом с нами раздалась автоматная очередь, я решила, что не стоит идти к тому выходу, куда я планировала. Подумала, что лучше не рисковать и вернуться обратно и забаррикадироваться. Нам казалось, что террористы хотят прострелить двери, с каждым разом звуки выстрелов были все ближе и ближе», — рассказала Мейер.

Оскар Кучера

Актер Оскар Кучера в первые минуты нападения на «Крокус» сообщил в своем телеграм-канале, что забрал жену из концертного зала и уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы.

«Сидел в паркинге. Жена говорит, она пыталась остановить какую-нибудь машину, чтобы ее подвезли, но ни одна б*****а не остановилась», — написал он.

«Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за жену. Я реально готов взять оружие и мочить этих выродков. И любых выродков, кто придет к нам», — позже добавил Кучера.

Арсений Бородин

В день теракта в «Крокусе» находился певец Арсений Бородин, который приехал туда на рабочую встречу. Он рассказал, что уехал из концертного зала за два с половиной часа до начала нападения, в 16:30. По словам певца, изначально встреча была запланирована на вечер 22 марта, но ее «чудом перенесли» на обед того же дня.

На конец мая у Бородина запланирован концерт в Vegas City Hall, который находится в непосредственной близости от разрушенного «Крокуса».

«Вроде вот только на неделе повесили афиши в «Крокусе» <…> Я пока сам не знаю, что будет дальше, но главное — сохранять трезвый ум и заботится о своей психике», — написал певец.

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