Правительство Канады предлагало российскому продюсеру Иосифу Пригожину избежать санкций, если он публично осудит военную операцию на Украине. Об этом сам Пригожин рассказал в интервью главе московского бюро The New York Times (NYT) Антону Трояновскому.

«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные утверждения режима», — говорится в ответе Оттавы на попытку продюсера оспорить санкции, введенные против него и его жены, певицы Валерии, в июле 2023 года.

Письмо датируется декабрем 2023-го. За несколько месяцев до этого, в марте, российские соцсети распространили запись телефонного разговора якобы между Пригожиным и экс-сенатором, миллиардером Фархадом Ахмедовым. Собеседники, используя мат, резко критиковали российские власти, в том числе президента Владимира Путина, и решение начать военную операцию.

Пригожин тогда назвал запись фейком, созданным с помощью нейросети, чтобы «поссорить внутри друг с другом сторонников президента». Позже он признал, что мог произнести некоторые звучащие на записи фразы, «из которых смонтировали вот это». Аудио, по его словам, «представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы».

Пригожин заявил NYT, что «никогда не предавал» Путина и «никогда не предаст». Заявление властей Канады продюсер назвал шантажом.

По словам Пригожина, после скандала с аудиозаписью его поздравили с днем рождения в апреле всего 10 человек вместо обычных сотен. Многие знакомые «просто предательски отвернулись», посетовал продюсер. Некоторые друзья советовали Валерии развестись с мужем, а ему самому ― бежать из страны.

О встречах с Путиным

Продюсер и Валерия рассказали газете, что впервые лично встретились с Путиным в 2004 году за кулисами одного из мероприятий в Сочи сразу после своей свадьбы. По воспоминаниям супругов, президент ошеломил их своей осведомленностью о том, где они провели медовый месяц, спросив, понравилось ли им на озере Комо в Италии.

В марте 2014 года Валерия участвовала в концерте на Красной площади в поддержку присоединения Крыма к России, после чего Путин поблагодарил супругов за то, что «были рядом в нужное время, в трудный момент».

По словам Пригожина, в последний раз они виделись с Путиным в 2019 году на дне рождения российского лидера. Во время пандемии их с Валерией дважды приглашали к президенту, но для этого нужно было выдержать двухнедельный карантин, и пара отказалась, пишет NYT.

Трояновский отмечает, что супруги «охотно» вспоминали встречи с Путиным и говорили о нем «только хорошее». Пригожин в частности описал главу государства как «трогательного, сентиментального и душевного», а также «обезоруживающе» обаятельного.

По словам российских звезд, они никогда не говорили с Путиным о политике, понимая, что он «хотел расслабиться в их присутствии».

«Зачем его мучить?» ― пояснила Валерия.

О начале СВО

По словам Пригожина, он был убежден, что военные действия на Украине не начнутся. Автор статьи пишет, что такого же мнения были «практически все», с кем он общался в то время в Москве.

В феврале 2022 года Валерия выступала на концерте в честь Дня защитника Отечества в театре Российской армии. За кулисами они с Пригожиным столкнулись с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу, который «уходил рано и выглядел бледным». Пригожин вспоминает, что спросил жену, не заболел ли глава Минобороны. Через несколько часов после этого началась военная операция.

После начала боевых действий швейцарский банк, в котором у Пригожина и Валерии лежало $5 млн, прекратил с ними сотрудничество. Тогда они вложили средства в апартаменты в дубайском курортном комплексе One&Only One Za’abeel. По словам Пригожина, за время СВО эта недвижимость выросла в цене на 30%.

Пригожин заявил, что российский президент был вынужден начать военную операцию, поскольку «Запад пытался использовать Украину для ослабления России». Затем Европа и США «объединились и начали бить» Россию, поддерживая Киев, добавил продюсер.

«Я не судья и не выношу приговоров. Я просто следую правилам, по которым существую», — цитирует Пригожина Трояновский.

По словам продюсера, многие российские знаменитости, которые осудили СВО и разместили в соцсетях черные квадраты, теперь жалеют о своей реакции.

«Никто не стал бы возвращаться в прошлое и размещать эти квадраты сейчас. Они сами причинили себе боль», — считает Пригожин.

О пропавшем на СВО родственнике

Говоря о жизни в России в условиях военной операции, продюсер отметил, что «существует два параллельных мира: одна часть [общества] погружена в это, другая — нет». Пригожин, как пишет журналист, вхож в оба мира. Муж его дочери Евгений Ткаченко ушел добровольцем на фронт и в декабре 2023 года пропал без вести.

В последнем сообщении он писал, что отправляется на задание. Семья считает Ткаченко погибшим.

«Мой внук теперь будет жить без отца, потому что он защищал интересы Родины», — сказал Пригожин.

Отвечая на вопрос, изменила ли эта трагедия его отношение к военным действиям, продюсер выразил мнение, что «никто не готовился» к затяжным боям.