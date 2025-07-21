С 14 по 20 июля в пяти городах России состоялся музыкально-развлекательный фестиваль VK Fest. Концерты проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске и Сириусе. Российские общественные и политические деятели раскритиковали гостей фестиваля и выступавших на нем артистов. Кто и как высказался о фестивале — в материале RTVI.

Как сообщил телеграм-канал Mash, фестиваль только в Москве посетили десятки тысяч человек. Для гостей мероприятий подготовили мастер-классы, спортивные зоны, развернули кафе. Всего на площадках выступили 295 артистов, блогеров и музыкантов. Программу московского VK Fest завершил Егор Крид.

«Ни одного нормального слова»

Бывший глава Роскосмоса, ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин возмутился тем, что происходило на площадках VK Fest.

«Зумеры, миллениалы, блогеры и бумеры на VK Festе — эвент с локациями и стрит-фудом и Кридом. Ни одного нормального слова в этом сообщении», — прокомментировал он новость о проведении фестиваля.

Сенатор добавил, что «у нас 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк скоро ворвется в Степногорск».

«И это все в одной стране одновременно происходит», — заключил Рогозин.

Священник Павел Островский написал в своем телеграм-канале, что на VK Fest в Москве «торжественно приветствовали скандально известного трансвестита». Так он прокомментировал появление на мероприятии бьюти-блогера Алексея Жидковского.

До этого Островский раскритиковал рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) за выступление на VK Fest в Санкт-Петербурге.

«Пропаганда суицидов, абсолютная аморальщина и депресняк на грани с сатанизмом — вот вам и вся пропаганда традиционных ценностей от VK», — посетовал он.

«Мыслительная активность не просматривается»

Ведущий телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан обратил внимание на выступление в рамках VK Fest певицы из Челябинска Карины Мурашкиной. Во время исполнения одной из песен она несколько раз повторила фразу «О Господи Иисусе». По словам Мардана, таким образом девушка «поглумилась над Спасителем».

«Дура 1993 года рождения, а ума не нажила. Мыслительная активность не просматривается. Дешевый хайп перед одноклеточной (в смысле, что одна клетка на всех) публикой спустит в унитаз карьеру челябинской поющей блогерши, которую так любят звать на ТВ и на концертные площадки (на VK Fest, например)», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Мардана, «такие тренды в современной музыке нужно убивать в зачаточном состоянии» путем «пожизненного бана на появление в публичном пространстве». «Была Мурашкина и нет никакой Мурашкиной. Через два дня никто о ней не вспомнит. А ее коллегам, которых тянет изгаляться над реальными ценностями, будет хорошая наука», — считает ведущий.

Претензии из-за VK Fest возникают не первый раз

В 2023 году глава организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов VK Fest в Санкт-Петербурге. Активист возмутился тем, что во время фестиваля транслировали клип рэпера Моргенштерна*.

Тогда же Бородин попросил запретить выступление на VK Fest в других городах нескольких артистов: Элджея (Алексей Узенюк), Инстасамки (Дарья Зотеева) и Хаски. По мнению активиста, в их песнях присутствует пропаганда наркотиков и пошлости, писал РБК.

В прошлом году VK Fest проходил в Красноярске. Среди выступающих на мероприятии артистов оказалась в том числе Инстасамка. Ее появление на фестивале раскритиковал депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков.

«С тех пор, как в Красноярск в ноябре спокойно приняли ненавидящую президента и его действия по СВО, всех граждан России, кто это решение поддерживает, [певицу Диану] Арбенину, несмотря на мои и других общественников протесты, то абсолютно понятно, что в крае работает пятая колонна врагов России… Воевать надо в таком случае не с Инстасамками, а с теми, кто их сюда пускает и закрывает на них глаза!» — написал он на странице во «ВКонтакте».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны