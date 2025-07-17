Священник и блогер Павел Островский раскритиковал выступление рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) на фестивале VK Fest, который проходил 5 и 6 июля в Санкт-Петербурге. В своем телеграм-канале священнослужитель назвал песни музыканта «аморальщиной» и «депресняком».

Островский опубликовал несколько роликов с концерта Хаски, на котором артист и его команда выступали в масках.

«Пропаганда суицидов, абсолютная аморальщина и депресняк на грани с сатанизмом — вот вам и вся пропаганда традиционных ценностей от VK», — прокомментировал Островский выступление рэпера на VK Fest.

Также священник опубликовал тексты пяти песен Хаски — «Пуля-дура», «Пироман», «Старуха», «Смотрящий» и «Иуда», которые он исполнял на фестивале. «[Эти же композиции] судя по всему, москвичи со своими детишками должны будут услышать послезавтра», — заявил Островский.

В 2023 году руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обращался в прокуратуру с требованием проверить организаторов VK Fest в связи с тем, что среди его участников были Хаски, Элджей (Алексей Узенюк) и Инстасамка (Дарья Зотеева). Бородин утверждал, что это артисты «засветились пропагандой наркотиков, пошлости, деградации», а VK якобы «продолжает навязывать детям и молодежи самую низменную грязь», пока «отцы на фронте».

Артисты и инфлюенсеры нередко подвергаются обвинениям в пропаганде наркотиков. Так, в июне суд в Москве оштрафовал блогера Викторию Боню на 50 тыс. рублей по административному протоколу о пропаганде наркотиков в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). В материалах дела и результатах лингвистического исследования говорится, что в интервью Бони с блогером Сергеем Косенко, которое было опубликовано на интернет-странице, содержалась «информация о способах использования наркотиков и прочих веществ, эффект от их употребления и их оценки», передает РЕН ТВ.

Как уточняет ТАСС, речь идет о заявлениях Бони, связанных с ее опытом употребления аяуаски и наличии у нее якобы «позитивных» свойств. Представитель телеведущей сообщил, что она частично признала свою вину.

Виктория Боня свою причастность к пропаганде наркотиков отрицала. По ее словам, неизвестный «угнал у нее сайт и продавал там какую-то хрень и рекламировал даркнет».

В январе виновным в пропаганде наркотических средств был признан Косенко. В ноябре 2024 года аналогичный протокол был составлен на автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба).