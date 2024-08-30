Движение «Талибан»* запретило смешанные единоборства (ММА) в Афганистане из-за несоответствия этого вида спорта нормам ислама. Об этом пишет издание RMC Sport со ссылкой на пресс-релиз спортивного ведомства страны.

Соответствующее распоряжение о запрете ММА подготовила полиция нравов Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока.

«Было установлено, что этот вид спорта является проблемным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама. Именно поэтому было принято решение запретить смешанные боевые искусства в Афганистане», — говорится в пресс-релизе.

В спортивном ведомстве пояснили, что считают смешанные единоборства слишком жестоким видом спорта, который может привести к серьезным травмам или даже гибели бойца.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году. Движение реорганизовало многие структуры власти, в том числе упразднило Министерство по делам женщин, а на его месте создало Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока.

В августе правительство Афганистана выпустило первую Декларацию законов о пороках и добродетелях, значительный раздел которой посвящен указам о правах женщины в стране. Согласно документу, гражданкам Афганистана строго запрещается появляться в общественных местах с непокрытым лицом и даже говорить. Кроме того афганкам запретили в одиночку передвигаться на общественном транспорте, в том числе и на такси.

До этого директор по планированию и законодательству правительства Мохибулла Мохлис рассказал, что по всему Афганистану были уничтожены более 21 тыс. музыкальных инструментов.

В марте лидер «Талибана»* заявил, что в Афганистане будут забивать женщин камнями до смерти за супружескую измену. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью RTVI на просьбу прокомментировать эту ситуацию, сказал, что это «внутреннее дело» страны.

*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен