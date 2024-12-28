Представители исламских организаций в Москве, Нижегородской и Свердловской областях получили предостережения от региональных прокуратур, касающиеся поддержки многоженства, передает ТАСС со ссылкой на источник в надзорном ведомстве. Генпрокуратура подтвердила эту информацию, но подробностей не сообщила.

«По поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения прокуратурой Нижегородской области в адрес председателя совета улемов ДУМ (Духовного управления мусульман) Нижегородской области Мунира Беюсова, прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова, прокуратурой Москвы — в адрес главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, Генпрокуратура установила, что религиозные деятели Поволжья и Урала (Беюсов и Мухутдинов) распространяют заявления, которые поддерживают и обосновывают правильность богословского заключения совета улемов ДУМ России «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России» от 17 декабря, где содержится разрешение на многоженство. Источник агентства отметил, что Мухетдинов также придерживается аналогичной позиции.

«Подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей. Такие идеи не соответствуют конституции и федеральному законодательству», — заявил источник ТАСС в Генпрокуратуре.

Сообщается, что предостережения о недопустимости нарушения российского законодательства были внесены с целью «предупреждения возможных правонарушений».

Совет улемов ДУМ 18 декабря выпустил фетву о многоженстве, в которой оговаривалось, что российские мусульмане могут заключать до четырех религиозных браков без гражданской регистрации при соблюдении определенных требований. В числе таких требований было указано равное и справедливое отношение мужа к женам, их одинаковое материальное обеспечение, включая отдельное жилье, а также одобрение женщинами продолжительности времяпрепровождения с каждой из них.

После этого Генпрокуратура потребовала от председателя Духовного управления мусульман России устранить нарушения, допущенные при выпуске фетвы. Как рассказал «Ведомостям» источник в ведомстве, в представлении на имя главного муфтия ДУМ шейха Равиля Гайнутдина говорилось противоречии между федеральным законодательством и богословским заключением.