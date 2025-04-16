Гособвинитель потребовал назначить 12 лет колонии строго режима начальнику главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России, замначальника Генштаба армии, генералу Вадиму Шамарину по делу о получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом «Коммерсанту» сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

По данным издания, процесс проходит в закрытом режиме. Генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Вадим Шамарин был арестован 22 мая 2024 года. По данным защиты, тогда же он был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го генерал получил взятку в размере 36 млн рублей от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Согласно данным следствия, Шамарин получил взятку за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Дело на Шамарина возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, осужденных за мошенничество.

По информации источника ТАСС, показания, изобличающие генерала в получении взятки, следствию дали Высоков и Гришина, которые находятся в СИЗО с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы. Однако поскольку генерал признал вину и заключил сделку со следствием, при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер его наказания не может превышать двух третей от максимально возможного.

В конце марта Шамарин подал в Минобороны два ходатайства об отправке в зону военной операции, однако не получил ответа.