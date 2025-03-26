Экс-заместитель начальника Генштаба—начальника главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенант Вадим Шамарин подал два ходатайства об отправке в зону военной операции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката.

По данным издания, Шамарин подал соответствующие заявления в Минобороны, однако не получил ответа.

«Я считаю, что Вадим Анатольевич должен быть на свободе и, будучи профессиональным военным, участвовать в СВО, принося пользу Родине», — пояснил адвокат.

21 марта в зону военной операции также попросился бывший замглавы Ленинградского военного округа (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов.

До этого в зону военной операции просились бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, обвиняемый в покушении на Авраама Руссо Тархан Эльдукаев и экс-глава депкульта Москвы Александр Кибовский.

Дело Шамарина

Вадим Шамарин был арестован 22 мая 2024 года. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го генерал получил взятку в размере 36 млн рублей от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Согласно данным следствия, Шамарин получил взятку за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Дело на Шамарина возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, осужденных за мошенничество.

По информации источника ТАСС, показания, изобличающие генерала в получении взятки, следствию дали Высоков и Гришина, которые находятся в СИЗО с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве.

По словам Дюкина, генерал готов сотрудничать со следствием, дает показания и пояснения по делу. Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы.

В ноябре 2024 года генерал признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.