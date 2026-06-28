Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой на кладбище, по подозрению в преступлении задержан 54-летний рецидивист. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Следственный комитет РФ.

Днем 25 июня школьница ушла из дома на улице Правопритомской и не вернулась. Телефон ребенка оказался выключен, последняя активность в сети была зафиксирована тем же утром. Мать обратилась в отдел полиции «Кировский» с заявлением о пропаже только 27 июня — на вторые сутки после исчезновения девочки.

Полицейские незамедлительно организовали поиски. Добровольцы берегового поста отряда «Лиза Алерт». обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти на кладбище в Кировском районе Кемерово. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжег тело ребенка. Однако специалистам экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Кемеровской области удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого.

Им оказался 54-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина вышел из тюрьмы только в мае 2026 года.

Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД по Кузбассу установили его местонахождение и задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Кемеровской области доложить о ходе расследования.