Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело против главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Его обвинили в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), сообщается в телеграм-канале ведомства.

Аналогичные статьи вменили ведущим «Дождя»* Екатерине Котрикадзе** и Валерии Ратниковой**. По версии следствия, журналисты опубликовали в соцсетях «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

Следователи рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе** и Ратниковой** в розыск, отмечается в телеграм-канале московского СК.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, дело в отношении Дзядко** возбудили из-за его поста о событиях в Буче, который был опубликован в телеграм-канале журналиста в декабре 2022 года. По словам собеседника агентства, в публикации содержались «ложные сведения».

В марте 2022 года украинский город Буча некоторое время находился под контролем российских войск. Когда в апреле 2022 года туда вошли ВСУ, Украина и страны Запада обвинили российских военных в убийстве мирных жителей. Российская сторона неоднократно отрицала эти обвинения.

Источник РИА Новости добавил, что основанием для возбуждения уголовных дел против Котрикадзе** стали пять постов из ее телеграм-канала, а против Ратниковой** — четыре поста, размещенных в мессенджере. Все публикации датированы 2022 годом, о каких именно постах идет речь, собеседник не уточнил.

«Ну что, вот и уголовное дело. За что точно — пока не знаю. Но что все они когда-то за это ответят — знаю точно», — написала Ратникова* в своем телеграм-канале.

Комментируя возможную причину произошедшего, журналистика задалась вопросом: «Три года прошло, вы только долистали?».

В октябре 2022 года Минюст России признал главреда «Дождя»* Тихона Дзядко** иноагентом, в апреле 2025-го МВД России объявило его в розыск. По какой статье против журналиста было возбуждено уголовное дело, не сообщалось.

В том же месяце в список иноагентов внесли Екатерину Котрикадзе**, а Валерия Ратникова** была включена в реестр в декабре 2023-го.

Генпрокуратура в 2023 году признала нежелательной деятельность в России структур телеканала «Дождь»*, таких как SIA TV Rain*, Латвия и TVR Studios B.V.*, Нидерланды. По данным ведомства, организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь»* за нарушения законов о СМИ и об информации.

*признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией

**внесены Минюстом России в реестр иноагентов