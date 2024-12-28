Президент России Владимир Путин обсудил катастрофу с лайнером Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает пресс-служба Кремля. На борту самолета находились граждане обеих стран.

Москва и Астана исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

«Лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества», — добавили в Кремле.

До этого Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский глава принес свои извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

По сообщению Кремля, в разговоре было отмечено, что воздушное судно «неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный». В это время российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Пассажирский лайнер Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный. Он долетел до Чечни и дважды пытался приземлить в аэропорту в условиях плохой видимости из-за сильного тумана, но в результате улетел на запасной аэропорт в казахстанском Актау.

При посадке лайнер резко снизился и ударился о землю. В результате воздушное судно развалилось на две части, и передняя взорвалась и загорелась. Алиев в ходе разговора с Путиным 28 декабря отметил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. По его словам, эту версию подтверждают отверстия в фюзеляже и ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами.

«Борт смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов», — заявил президент Азербайджана.

На борту находилось 62 пассажира и пятеро членов экипажа — 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек, включая одного ребенка. Выжили 29 человек, в том числе два члена экипажа. Выжившие находились в хвостовой части самолета, среди них девять россиян.