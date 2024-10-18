Россия «ни при каких обстоятельствах» не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Глава государства счел «очередной провокацией» рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. По словам Путина, любой шаг Киева в этом направлении будет встречен «соответствующей реакцией».

Как отметил глава государства, в современных реалиях не так сложно создать ядерное оружие, однако вызывает вопросы, способна ли на это «Украина сегодняшнего дня».

Кроме того, по словам президента, руководство Украины неоднократно высказывало желании иметь собственное ядерное оружие. Как отметил Путин, это звучало еще до перехода украинского конфликта в активную фазу.