Россия «ни при каких обстоятельствах» не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.
Глава государства счел «очередной провокацией» рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. По словам Путина, любой шаг Киева в этом направлении будет встречен «соответствующей реакцией».
Как отметил глава государства, в современных реалиях не так сложно создать ядерное оружие, однако вызывает вопросы, способна ли на это «Украина сегодняшнего дня».
Кроме того, по словам президента, руководство Украины неоднократно высказывало желании иметь собственное ядерное оружие. Как отметил Путин, это звучало еще до перехода украинского конфликта в активную фазу.
17 октября немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил
, что власти Украины рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. В случае поступления соответствующего «распоряжения» Киеву понадобится «всего несколько недель, чтобы произвести первую бомбу», говорилось в статье.
Позже в тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг
информацию Bild. Он заявил, что Киев «никогда не говорил о том, что готовится создать ядерное оружие или что-то подобное». По словам украинского лидера, он касался темы создания ядерного оружия в контексте альтернативы вступления в НАТО. Он заверил, что это был лишь «сигнал» и Украина не планирует создавать ядерное оружие.
Спикер украинского МИД Георгий Тихий также добавил, что Украина по-прежнему остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает его положения.